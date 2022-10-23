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Умерла оперная певица Галина Писаренко - РИА Новости, 23.10.2022
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Культура
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Умерла оперная певица Галина Писаренко
Умерла оперная певица Галина Писаренко - РИА Новости, 23.10.2022
Умерла оперная певица Галина Писаренко
Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T19:00
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культура
россия
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
опера
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко во "ВКонтакте".Певица окончила Московскую консерваторию и присоединилась к труппе Московского академического музыкального театра в 1961 году. Артистка исполняла партии героинь таких отечественных и зарубежных композиторов, как Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.В середине 70-х она начала преподавательскую деятельность в родной Московской консерватории. Там она получила статус профессора и считалась одним из лучших современных педагогов по вокалу.В театре отметили, что смерть артистки — большая потеря для "почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких". Прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.
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россия, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, опера
Культура, Россия, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Опера
19:00 23.10.2022 (обновлено: 19:26 23.10.2022)
 
Умерла оперная певица Галина Писаренко

Оперная певица Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейОперная певица Галина Писаренко
Оперная певица Галина Писаренко - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Оперная певица Галина Писаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко во "ВКонтакте".

"Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог", — говорится в публикации.

Певица окончила Московскую консерваторию и присоединилась к труппе Московского академического музыкального театра в 1961 году. Артистка исполняла партии героинь таких отечественных и зарубежных композиторов, как Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.
© РИА Новости / Степанов / Перейти в медиабанкГалина Писаренко в роли Елены в оперетте Оффенбаха "Прекрасная Елена"
Галина Писаренко в роли Елены в оперетте Оффенбаха Прекрасная Елена - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Степанов
Перейти в медиабанк
Галина Писаренко в роли Елены в оперетте Оффенбаха "Прекрасная Елена". Архивное фото
В середине 70-х она начала преподавательскую деятельность в родной Московской консерватории. Там она получила статус профессора и считалась одним из лучших современных педагогов по вокалу.
В театре отметили, что смерть артистки — большая потеря для "почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких". Прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.
© РИА Новости / Борис Игнатович / Перейти в медиабанкГалина Писаренко
Солистка Государственного академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Галина Писаренко - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Борис Игнатович
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Галина Писаренко. Архивное фото
 
КультураРоссияМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоОпера
 
 
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