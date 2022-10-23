19:00 23.10.2022 (обновлено: 19:26 23.10.2022)
Умерла оперная певица Галина Писаренко
Оперная певица Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни
Оперная певица Галина Писаренко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко во "ВКонтакте".
"Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог", — говорится в публикации.
Певица окончила Московскую консерваторию и присоединилась к труппе Московского академического музыкального театра в 1961 году. Артистка исполняла партии героинь таких отечественных и зарубежных композиторов, как Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.
© РИА Новости / Степанов / Перейти в медиабанкГалина Писаренко в роли Елены в оперетте Оффенбаха "Прекрасная Елена"
Галина Писаренко в роли Елены в оперетте Оффенбаха "Прекрасная Елена". Архивное фото
В середине 70-х она начала преподавательскую деятельность в родной Московской консерватории. Там она получила статус профессора и считалась одним из лучших современных педагогов по вокалу.
В театре отметили, что смерть артистки — большая потеря для "почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких". Прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.
Галина Писаренко. Архивное фото