https://ria.ru/20221023/pisarenko-1826107083.html

Умерла оперная певица Галина Писаренко

Умерла оперная певица Галина Писаренко - РИА Новости, 23.10.2022

Умерла оперная певица Галина Писаренко

Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T19:00

2022-10-23T19:00

2022-10-23T19:26

культура

россия

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

опера

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперная певица, народная артистка России Галина Писаренко умерла на 88-м году жизни, сообщается в официальном сообществе МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко во "ВКонтакте".Певица окончила Московскую консерваторию и присоединилась к труппе Московского академического музыкального театра в 1961 году. Артистка исполняла партии героинь таких отечественных и зарубежных композиторов, как Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.В середине 70-х она начала преподавательскую деятельность в родной Московской консерватории. Там она получила статус профессора и считалась одним из лучших современных педагогов по вокалу.В театре отметили, что смерть артистки — большая потеря для "почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких". Прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, опера