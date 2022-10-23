https://ria.ru/20221023/pereselentsy-1826131515.html

Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье

Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье - РИА Новости, 23.10.2022

Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T21:30

2022-10-23T21:30

2022-10-23T21:30

общество

жилье

владимир владимиров

марат хуснуллин

россия

херсонская область

херсон

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области."Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья. После стольких пережитых тревог и опасности от украинских обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что все на самом деле будет хорошо", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.Он отметил, что Ставрополье станет новым домом для переселенцев. "Я очень рад был слышать от херсонцев, что здесь их встретили, как родных", - подчеркнул Владимиров.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20221023/dnepr-1826080829.html

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херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, владимир владимиров, марат хуснуллин, россия, херсонская область , херсон, ставропольский край