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Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье - РИА Новости, 23.10.2022
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Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье
Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье - РИА Новости, 23.10.2022
Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:30
2022-10-23T21:30
общество
жилье
владимир владимиров
марат хуснуллин
россия
херсонская область
херсон
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области."Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья. После стольких пережитых тревог и опасности от украинских обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что все на самом деле будет хорошо", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.Он отметил, что Ставрополье станет новым домом для переселенцев. "Я очень рад был слышать от херсонцев, что здесь их встретили, как родных", - подчеркнул Владимиров.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
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общество, жилье, владимир владимиров, марат хуснуллин, россия, херсонская область , херсон, ставропольский край
Общество, Жилье, Владимир Владимиров, Марат Хуснуллин, Россия, Херсонская область , Херсон, Ставропольский край
21:30 23.10.2022
 
Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье

Глава Ставрополья вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области.
"Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья. После стольких пережитых тревог и опасности от украинских обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что все на самом деле будет хорошо", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Ставрополье станет новым домом для переселенцев. "Я очень рад был слышать от херсонцев, что здесь их встретили, как родных", - подчеркнул Владимиров.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 16:44Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти вновь призвали жителей покинуть правобережье Днепра
 
ОбществоЖильеВладимир ВладимировМарат ХуснуллинРоссияХерсонская областьХерсонСтавропольский край
 
 
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