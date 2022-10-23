Переселенцам из Херсона вручили первые жилищные сертификаты на Ставрополье
Глава Ставрополья вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил первые жилищные сертификаты переселенцам из Херсонской области.
"Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья. После стольких пережитых тревог и опасности от украинских обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что все на самом деле будет хорошо", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Ставрополье станет новым домом для переселенцев. "Я очень рад был слышать от херсонцев, что здесь их встретили, как родных", - подчеркнул Владимиров.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.