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Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки в центре Кишинева - РИА Новости, 23.10.2022
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Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки в центре Кишинева
Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки в центре Кишинева - РИА Новости, 23.10.2022
Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной партии "Шор" на антиправительственном протесте в Кишиневе устанавливают палатки перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:09
2022-10-23T17:09
в мире
кишинев
молдавия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" на антиправительственном протесте в Кишиневе устанавливают палатки перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. Прорвать кордон полиции протестующим не удалось. Несколько участников протеста были задержаны полицией из-за стычек. Акция протеста переместилась к генеральной прокуратуре, у входа в здание устанавливают палатки и сцену для митинга."Мы останемся здесь до тех пор, пока к нам не выйдут прокуроры и не отреагируют на беззаконие властей. Мы будем находиться здесь, спать здесь, пока Майя Санду и ее подручные не будут наказаны", - заявила вице-председатель партии "Шор", депутата Марина Таубер.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html
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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер
17:09 23.10.2022
 
Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки в центре Кишинева

Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки перед зданием генпрокуратуры Молдавии

© Sputnik / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Кишиневе
Участники акции протеста в Кишиневе
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" на антиправительственном протесте в Кишиневе устанавливают палатки перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. Прорвать кордон полиции протестующим не удалось. Несколько участников протеста были задержаны полицией из-за стычек. Акция протеста переместилась к генеральной прокуратуре, у входа в здание устанавливают палатки и сцену для митинга.
"Мы останемся здесь до тех пор, пока к нам не выйдут прокуроры и не отреагируют на беззаконие властей. Мы будем находиться здесь, спать здесь, пока Майя Санду и ее подручные не будут наказаны", - заявила вице-председатель партии "Шор", депутата Марина Таубер.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
02:13
Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:29
Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье
 
В миреКишиневМолдавияМарина Таубер
 
 
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