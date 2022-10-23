Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки в центре Кишинева
Сторонники партии "Шор" устанавливают палатки перед зданием генпрокуратуры Молдавии
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Участники акции протеста в Кишиневе
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" на антиправительственном протесте в Кишиневе устанавливают палатки перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. Прорвать кордон полиции протестующим не удалось. Несколько участников протеста были задержаны полицией из-за стычек. Акция протеста переместилась к генеральной прокуратуре, у входа в здание устанавливают палатки и сцену для митинга.
"Мы останемся здесь до тех пор, пока к нам не выйдут прокуроры и не отреагируют на беззаконие властей. Мы будем находиться здесь, спать здесь, пока Майя Санду и ее подручные не будут наказаны", - заявила вице-председатель партии "Шор", депутата Марина Таубер.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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