https://ria.ru/20221023/opros-1826132226.html
Мнения американцев перед выборами в конгресс разделились, показал опрос
Мнения американцев перед выборами в конгресс разделились, показал опрос - РИА Новости, 23.10.2022
Мнения американцев перед выборами в конгресс разделились, показал опрос
Большинство американцев считают, что республиканцы лучше справятся с решением экономических проблем и разгулом преступности, а демократы - с коронавирусной... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:37
2022-10-23T21:37
2022-10-23T21:37
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Большинство американцев считают, что республиканцы лучше справятся с решением экономических проблем и разгулом преступности, а демократы - с коронавирусной пандемией и кризисом на Украине, свидетельствует опрос по заказу телеканала ABC News.Социологическое исследование проводилось в преддверии промежуточных выборов в конгресс.В экономике 36% респондентов доверяют больше республиканцам, чем демократам, противоположной позиции придерживаются 24%. В сфере борьбы с преступностью кредит доверия у Республиканской партии также выше: 35% против 22%.Относительное большинство в 38% полагает, что демократы, однопартийцы президента Джо Байдена, смогут лучше республиканцев бороться с коронавирусом, 29% верят, что они будут более эффективны в реагировании на "ситуацию с Россией и Украиной". В пользу республиканцев высказались 26% и 20% участников опроса, соответственно.Американцам предстоит 8 ноября переизбрать весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас законодательная ветвь власти в США, как и исполнительная, находится под контролем демократов.Опрос проводился социологической фирмой Ipsos 21-22 октября среди 686 совершеннолетних граждан США. Погрешность исследователи оценили в четыре процентных пункта.
https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html
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в мире, джо байден, украина, сша, россия
В мире, Джо Байден, Украина, США, Россия
Мнения американцев перед выборами в конгресс разделились, показал опрос
Опрос: американцы доверяют республиканцам в вопросах экономики, демократам — по Украине