Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Макеевку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Минеральное в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, по Кировскому району Макеевки было выпущено всего восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 8.42 и 10.30, а по Червоногвардейскому району всего семь снарядов того же калибра в 11.10 и 11.37. По Никитовскому району Горловки в 10.30 и 10.45 было выпущено всего 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Также под обстрел попали Ясиноватая - в 9.38 по ней выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров - и Минеральное - по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров в 10.55. Кроме того, украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в 9.33, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.