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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/obstrely-1826040296.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Макеевку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Минеральное в ДНР, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:26
2022-10-23T12:26
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Макеевку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Минеральное в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации ведомства, по Кировскому району Макеевки было выпущено всего восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 8.42 и 10.30, а по Червоногвардейскому району всего семь снарядов того же калибра в 11.10 и 11.37. По Никитовскому району Горловки в 10.30 и 10.45 было выпущено всего 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Также под обстрел попали Ясиноватая - в 9.38 по ней выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров - и Минеральное - по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров в 10.55. Кроме того, украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в 9.33, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
горловка
донецкая народная республика
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макеевка, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:26 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Макеевку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Горловку и Минеральное в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, по Кировскому району Макеевки было выпущено всего восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров в 8.42 и 10.30, а по Червоногвардейскому району всего семь снарядов того же калибра в 11.10 и 11.37. По Никитовскому району Горловки в 10.30 и 10.45 было выпущено всего 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Также под обстрел попали Ясиноватая - в 9.38 по ней выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров - и Минеральное - по нему было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров в 10.55. Кроме того, украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в 9.33, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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