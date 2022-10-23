06:19 23.10.2022 (обновлено: 15:45 23.10.2022)
В Германии предложили Польше и Франции объединиться против России
Депутат бундестага Шойбле призвал Францию, Польшу и ФРГ объединиться против России
© AP Photo / dpa, Stephanie PilickВольфганг Шойбле
© AP Photo / dpa, Stephanie Pilick
Вольфганг Шойбле. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ведущий политик немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле предложил Франции и Польше объединиться против "угрозы" со стороны России, об этом говорится в его статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза", — пишет Шойбле. В этой связи он считает, что Германия, Франция, Польша должны взять на себя руководящую роль и стать ядром европейского оборонительного сообщества. Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие европейские страны.
"А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения", — заявил Шойбле.
Как считает политик, иначе "Польша, другие восточноевропейские страны, а теперь и Скандинавия", которым якобы угрожает Россия, поступить не могут.
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В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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