https://ria.ru/20221023/obedinenie-1826004508.html

В Германии предложили Польше и Франции объединиться против России

В Германии предложили Польше и Франции объединиться против России - РИА Новости, 23.10.2022

В Германии предложили Польше и Франции объединиться против России

Ведущий политик немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле предложил Франции и Польше объединиться против "угрозы" со стороны... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T06:19

2022-10-23T06:19

2022-10-23T15:45

вольфганг шойбле

россия

польша

франция

хдс/хсс

владимир путин

германия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ведущий политик немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле предложил Франции и Польше объединиться против "угрозы" со стороны России, об этом говорится в его статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung."Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза", — пишет Шойбле. В этой связи он считает, что Германия, Франция, Польша должны взять на себя руководящую роль и стать ядром европейского оборонительного сообщества. Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие европейские страны."А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения", — заявил Шойбле.Как считает политик, иначе "Польша, другие восточноевропейские страны, а теперь и Скандинавия", которым якобы угрожает Россия, поступить не могут.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221008/udar-1822406205.html

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вольфганг шойбле, россия, польша, франция, хдс/хсс, владимир путин, германия, европа