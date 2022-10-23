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Чернышенко предложил создать навигатор поддержки мобилизованных в Поволжье

Чернышенко предложил создать навигатор поддержки мобилизованных в Поволжье - РИА Новости, 23.10.2022

Чернышенко предложил создать навигатор поддержки мобилизованных в Поволжье

Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко предложил организовать на официальных информационных... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:32

2022-10-23T11:32

2022-10-23T11:32

дмитрий чернышенко

поволжье

общество

частичная мобилизация в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко предложил организовать на официальных информационных ресурсах регионов округа навигатор мер поддержки мобилизованных и их семей, сообщает пресс-служба вице-премьера.Реализацию мер поддержки жителей ПФО, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей, а также организацию информирования в регионах по этим вопросам Чернышенко обсудил на рабочей встрече с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым."Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям. Это бесплатное питание в школах, отмена платы за детский сад и ряд других. Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки. Отмечу, что запущенная для информирования по вопросам частичной мобилизации горячая линия 122 работает в субъектах ПФО без сбоев, все регионы укладываются в нормативы по времени дозвона. Мы благодарны губернаторам, которые смогли оперативно эти вопросы решить", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.В свою очередь приволжский полпред отметил, что регионы округа стараются максимально быстро решать все организационные вопросы, связанные с частичной мобилизацией. "Мы им в этом оперативно помогаем, координируем работу. Поддержка должна продолжаться и после отъезда защитников Родины в зону боевых действий. Кроме того, особое внимание будет оказано бойцам, вернувшимся домой после выполнения государственной задачи, в части лечения, реабилитации и социальной адаптации. Приволжский федеральный округ к этому уже готовится, региональные власти своевременно окажут им всестороннюю поддержку", - приводятся в сообщении слова Комарова.Вице-премьер и полпред президента в ПФО также обсудили работу горячей линии 122 в регионах округа и сервисов на портале Госуслуг, созданных для отработки обращений в рамках частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221022/podderzhka-1825925005.html

поволжье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, поволжье, общество, частичная мобилизация в россии