https://ria.ru/20221023/moskva-1826094699.html
В Москве запустили пять новых "выделенок"
В Москве запустили пять новых "выделенок" - РИА Новости, 23.10.2022
В Москве запустили пять новых "выделенок"
Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T18:00
2022-10-23T18:00
2022-10-23T18:00
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта."Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на пяти участках: на Филатовском шоссе, ул. Наметкина/Каховка, продлена выделенная полоса на Профсоюзной улице, ул. Академика Янгеля, ул. Мусы Джалиля", - говорится в сообщении.Добавляется, что благодаря этому автобусы точнее приходят по расписанию, также снижается количество аварий. Так, в этом году на некоторых улицах количество ДТП уменьшилось на 25%, а время ожидания автобусов сократилось вдвое.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
В Москве запустили пять новых "выделенок"
Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти участках в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на пяти участках: на Филатовском шоссе, ул. Наметкина/Каховка, продлена выделенная полоса на Профсоюзной улице, ул. Академика Янгеля, ул. Мусы Джалиля", - говорится в сообщении.
Добавляется, что благодаря этому автобусы точнее приходят по расписанию, также снижается количество аварий. Так, в этом году на некоторых улицах количество ДТП уменьшилось на 25%, а время ожидания автобусов сократилось вдвое.