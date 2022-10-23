https://ria.ru/20221023/moskva-1826094699.html

В Москве запустили пять новых "выделенок"

В Москве запустили пять новых "выделенок" - РИА Новости, 23.10.2022

В Москве запустили пять новых "выделенок"

Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T18:00

2022-10-23T18:00

2022-10-23T18:00

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общество

москва

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта."Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на пяти участках: на Филатовском шоссе, ул. Наметкина/Каховка, продлена выделенная полоса на Профсоюзной улице, ул. Академика Янгеля, ул. Мусы Джалиля", - говорится в сообщении.Добавляется, что благодаря этому автобусы точнее приходят по расписанию, также снижается количество аварий. Так, в этом году на некоторых улицах количество ДТП уменьшилось на 25%, а время ожидания автобусов сократилось вдвое.

https://ria.ru/20221023/moskva-1826020560.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва