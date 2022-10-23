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В Москве запустили пять новых "выделенок" - РИА Новости, 23.10.2022
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В Москве запустили пять новых "выделенок"
В Москве запустили пять новых "выделенок" - РИА Новости, 23.10.2022
В Москве запустили пять новых "выделенок"
Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T18:00
2022-10-23T18:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта."Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на пяти участках: на Филатовском шоссе, ул. Наметкина/Каховка, продлена выделенная полоса на Профсоюзной улице, ул. Академика Янгеля, ул. Мусы Джалиля", - говорится в сообщении.Добавляется, что благодаря этому автобусы точнее приходят по расписанию, также снижается количество аварий. Так, в этом году на некоторых улицах количество ДТП уменьшилось на 25%, а время ожидания автобусов сократилось вдвое.
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
18:00 23.10.2022
 
В Москве запустили пять новых "выделенок"

Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти участках в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВыделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве
Выделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выделенная полоса для общественного транспорта на Гоголевском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новые "выделенки" для городского транспорта начали свою работу на пяти новых участках, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня мы запустили новые "выделенки" для городского транспорта ещё на пяти участках: на Филатовском шоссе, ул. Наметкина/Каховка, продлена выделенная полоса на Профсоюзной улице, ул. Академика Янгеля, ул. Мусы Джалиля", - говорится в сообщении.
Добавляется, что благодаря этому автобусы точнее приходят по расписанию, также снижается количество аварий. Так, в этом году на некоторых улицах количество ДТП уменьшилось на 25%, а время ожидания автобусов сократилось вдвое.
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09:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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