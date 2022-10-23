https://ria.ru/20221023/moskva-1826021524.html
Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева
Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева - РИА Новости, 23.10.2022
Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева
Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева, санитарная авиация которой будет доставлять срочных пациентов в скоропомощный... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:03
2022-10-23T10:03
2022-10-23T10:03
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева, санитарная авиация которой будет доставлять срочных пациентов в скоропомощный комплекс при клинике, сообщается на сайте мэра столицы."На территории больницы имени В.В. Вересаева появится вертолетная площадка площадью 26 на 26 метров. Благодаря ей медицинский экипаж сможет круглосуточно вылетать к пациентам, которым требуется экстренная помощь. Помимо этого, в рамках проекта построят двухэтажное здание, в котором разместят диспетчерский пункт. Там установят метеорологическое оборудование, приборы для радиосвязи и переговоров между диспетчерами и пилотами", - приводятся в сообщении слова главы Москомэкпертизы Анны Яковлевой.Добавляется, что для беспрепятственного полета в разных погодных условиях на площадке установят ветроуказатель, прожекторы и подсветку зоны приземления.Уточняется, что новый стандарт оказания экстренной помощи подразумевает повышение скорости и эффективности оказания скорой и неотложной помощи. Санитарная авиация особенно важна при возникновении различных происшествий на дорогах, когда жизнь пациента зависит от нескольких секунд.Скоропомощный корпус в больнице планируют открыть в начале 2023 года.
https://ria.ru/20221017/moskva-1824503542.html
https://realty.ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811303087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева
В ГКБ имени Вересаева в Москве построят вертолетную площадку для санавиации
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева, санитарная авиация которой будет доставлять срочных пациентов в скоропомощный комплекс при клинике, сообщается на сайте мэра столицы.
"На территории больницы имени В.В. Вересаева появится вертолетная площадка площадью 26 на 26 метров. Благодаря ей медицинский экипаж сможет круглосуточно вылетать к пациентам, которым требуется экстренная помощь. Помимо этого, в рамках проекта построят двухэтажное здание, в котором разместят диспетчерский пункт. Там установят метеорологическое оборудование, приборы для радиосвязи и переговоров между диспетчерами и пилотами", - приводятся в сообщении слова главы Москомэкпертизы Анны Яковлевой.
Добавляется, что для беспрепятственного полета в разных погодных условиях на площадке установят ветроуказатель, прожекторы и подсветку зоны приземления.
"В городской клинической больнице имени В.В. Вересаева создают один из шести московских скоропомощных стационарных комплексов. Это будет полноценный стационар с приемным отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц современного оборудования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый стандарт оказания экстренной помощи подразумевает повышение скорости и эффективности оказания скорой и неотложной помощи. Санитарная авиация особенно важна при возникновении различных происшествий на дорогах, когда жизнь пациента зависит от нескольких секунд.
Скоропомощный корпус в больнице планируют открыть в начале 2023 года.