https://ria.ru/20221023/moskva-1826021524.html

Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева

Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева - РИА Новости, 23.10.2022

Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева

Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева, санитарная авиация которой будет доставлять срочных пациентов в скоропомощный... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:03

2022-10-23T10:03

2022-10-23T10:03

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вертолетную площадку построят на территории московской ГКБ имени Вересаева, санитарная авиация которой будет доставлять срочных пациентов в скоропомощный комплекс при клинике, сообщается на сайте мэра столицы."На территории больницы имени В.В. Вересаева появится вертолетная площадка площадью 26 на 26 метров. Благодаря ей медицинский экипаж сможет круглосуточно вылетать к пациентам, которым требуется экстренная помощь. Помимо этого, в рамках проекта построят двухэтажное здание, в котором разместят диспетчерский пункт. Там установят метеорологическое оборудование, приборы для радиосвязи и переговоров между диспетчерами и пилотами", - приводятся в сообщении слова главы Москомэкпертизы Анны Яковлевой.Добавляется, что для беспрепятственного полета в разных погодных условиях на площадке установят ветроуказатель, прожекторы и подсветку зоны приземления.Уточняется, что новый стандарт оказания экстренной помощи подразумевает повышение скорости и эффективности оказания скорой и неотложной помощи. Санитарная авиация особенно важна при возникновении различных происшествий на дорогах, когда жизнь пациента зависит от нескольких секунд.Скоропомощный корпус в больнице планируют открыть в начале 2023 года.

https://ria.ru/20221017/moskva-1824503542.html

https://realty.ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811303087.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва