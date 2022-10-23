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На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ - РИА Новости, 23.10.2022
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На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ - РИА Новости, 23.10.2022
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ
Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:56
2022-10-23T09:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
рафик загрутдинов
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5 километра, готов наполовину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51 процент. Его длина составит 12,5 километра", - говорится в сообщении.Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, на данном участке будет семь эстакад общей протяженностью более трех километров, а также мост и подземный пешеходный переход.Добавляется, что строительство МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют завершить до конца этого года.Уточняется, что южный участок свяжет более 20 районов, где живут 2,5 миллиона москвичей."В 2023 году Сергей Собянин поручил завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории", - добавил Загрутдинов.
https://realty.ria.ru/20221013/msd-1823799582.html
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общество, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Рафик Загрутдинов, Сергей Собянин, Москва
09:56 23.10.2022
 
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ

На самом большом южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДорожное строительство
Дорожное строительство - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дорожное строительство. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5 километра, готов наполовину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51 процент. Его длина составит 12,5 километра", - говорится в сообщении.
Роман Латыпов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:25
Власти Москвы рассмотрят возможность постоплаты и предоплаты проезда на МСД
Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, на данном участке будет семь эстакад общей протяженностью более трех километров, а также мост и подземный пешеходный переход.
Добавляется, что строительство МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют завершить до конца этого года.
Уточняется, что южный участок свяжет более 20 районов, где живут 2,5 миллиона москвичей.
"В 2023 году Сергей Собянин поручил завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории", - добавил Загрутдинов.
Рабочие на строительстве моста - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 09:11
На строительство трассы М-12 Москва-Казань выделено 40,8 млрд рублей
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыРафик ЗагрутдиновСергей СобянинМосква
 
 
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