https://ria.ru/20221023/moskva-1826020560.html
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ - РИА Новости, 23.10.2022
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ
Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:56
2022-10-23T09:56
2022-10-23T09:56
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городское хозяйство москвы
рафик загрутдинов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5 километра, готов наполовину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51 процент. Его длина составит 12,5 километра", - говорится в сообщении.Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, на данном участке будет семь эстакад общей протяженностью более трех километров, а также мост и подземный пешеходный переход.Добавляется, что строительство МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют завершить до конца этого года.Уточняется, что южный участок свяжет более 20 районов, где живут 2,5 миллиона москвичей."В 2023 году Сергей Собянин поручил завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории", - добавил Загрутдинов.
https://realty.ria.ru/20221013/msd-1823799582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Рафик Загрутдинов, Сергей Собянин, Москва
На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ
На самом большом южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5 километра, готов наполовину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51 процент. Его длина составит 12,5 километра", - говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов
, на данном участке будет семь эстакад общей протяженностью более трех километров, а также мост и подземный пешеходный переход.
Добавляется, что строительство МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют завершить до конца этого года.
Уточняется, что южный участок свяжет более 20 районов, где живут 2,5 миллиона москвичей.
"В 2023 году Сергей Собянин
поручил завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории", - добавил Загрутдинов.