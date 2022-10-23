https://ria.ru/20221023/moskva-1826020560.html

На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ

На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ - РИА Новости, 23.10.2022

На южном участке Московского скоростного диаметра закончили половину работ

Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:56

2022-10-23T09:56

2022-10-23T09:56

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общество

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рафик загрутдинов

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москва

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, длина которого составит 12,5 километра, готов наполовину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Самый протяженный южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51 процент. Его длина составит 12,5 километра", - говорится в сообщении.Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, на данном участке будет семь эстакад общей протяженностью более трех километров, а также мост и подземный пешеходный переход.Добавляется, что строительство МСД от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара планируют завершить до конца этого года.Уточняется, что южный участок свяжет более 20 районов, где живут 2,5 миллиона москвичей."В 2023 году Сергей Собянин поручил завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории", - добавил Загрутдинов.

https://realty.ria.ru/20221013/msd-1823799582.html

https://realty.ria.ru/20221007/trassa-1822137516.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, рафик загрутдинов, сергей собянин, москва