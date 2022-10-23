Рейтинг@Mail.ru
Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/moldaviya-1826066757.html
Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков
Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков - РИА Новости, 23.10.2022
Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков
Массовая акция протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты стягиваются к центральной площади,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:25
2022-10-23T15:25
в мире
кишинев
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824419338_0:82:1640:1005_1920x0_80_0_0_89821789b613d3c921e31a5d6e6eabd3.jpg
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты стягиваются к центральной площади, хотя местная власть позволила им провести митинг лишь в сквере парламента, передает корреспондент РИА Новости.Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям."Партия "Шор" категорически отвергает все обвинения представителей министерства внутренних дел в том, что она замышляет дестабилизировать ситуацию на сегодняшнем протесте против бедности и кризисов, порожденных властью партии "Действие и солидарность". Мы призываем людей, которые придут сегодня на площадь Великого национального собрания, соблюдать общественный порядок и закон, но в то же время быть начеку в отношении провокаций, замышленных полицией и властью", - говорится в сообщении на сайте партии.Как сообщили представители партии, протесты раздражают власть, поэтому она всеми силами пытается "вселить страх в людей и отбить у протестующих желание выходить на улицу". Вместо этого представители партии призывают сотрудников правоохранительных органов заняться прямой обязанностью и поддерживать общественный порядок.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221023/kishinev-1826064449.html
https://ria.ru/20221022/moldaviya-1825875291.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824419338_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_b090dfda082656d56e48b9add3272467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
15:25 23.10.2022
 
Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков

Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков на акции в Кишиневе

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе
Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор, неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты стягиваются к центральной площади, хотя местная власть позволила им провести митинг лишь в сквере парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Протестующие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:13
Оппозиция проводит антиправительственный протест в Кишиневе
"Партия "Шор" категорически отвергает все обвинения представителей министерства внутренних дел в том, что она замышляет дестабилизировать ситуацию на сегодняшнем протесте против бедности и кризисов, порожденных властью партии "Действие и солидарность". Мы призываем людей, которые придут сегодня на площадь Великого национального собрания, соблюдать общественный порядок и закон, но в то же время быть начеку в отношении провокаций, замышленных полицией и властью", - говорится в сообщении на сайте партии.
Как сообщили представители партии, протесты раздражают власть, поэтому она всеми силами пытается "вселить страх в людей и отбить у протестующих желание выходить на улицу". Вместо этого представители партии призывают сотрудников правоохранительных органов заняться прямой обязанностью и поддерживать общественный порядок.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 11:38
Сторонники оппозиционной партии начали пикет у суда в Кишиневе
 
В миреКишиневРоссияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала