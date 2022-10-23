https://ria.ru/20221023/moldaviya-1826066757.html

Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков

Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков - РИА Новости, 23.10.2022

Партия "Шор" опровергла обвинения полиции в подготовке беспорядков

Массовая акция протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты стягиваются к центральной площади,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:25

2022-10-23T15:25

2022-10-23T15:25

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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты стягиваются к центральной площади, хотя местная власть позволила им провести митинг лишь в сквере парламента, передает корреспондент РИА Новости.Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям."Партия "Шор" категорически отвергает все обвинения представителей министерства внутренних дел в том, что она замышляет дестабилизировать ситуацию на сегодняшнем протесте против бедности и кризисов, порожденных властью партии "Действие и солидарность". Мы призываем людей, которые придут сегодня на площадь Великого национального собрания, соблюдать общественный порядок и закон, но в то же время быть начеку в отношении провокаций, замышленных полицией и властью", - говорится в сообщении на сайте партии.Как сообщили представители партии, протесты раздражают власть, поэтому она всеми силами пытается "вселить страх в людей и отбить у протестующих желание выходить на улицу". Вместо этого представители партии призывают сотрудников правоохранительных органов заняться прямой обязанностью и поддерживать общественный порядок.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221023/kishinev-1826064449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, россия, молдавия