https://ria.ru/20221023/mobilizatsiya-1826118521.html

Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы

Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы - РИА Новости, 23.10.2022

Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы

Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы - во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T19:57

2022-10-23T19:57

2022-10-23T19:58

частичная мобилизация в россии

республика алтай

олег хорохордин

россия

общество

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БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы - во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем Telegram-канале.Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за выходные брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.Глава региона Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье из Республики Алтай отправили вторую группу мобилизованных. Ранее сообщалось, что первую проводили в субботу.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221017/brak-1824652523.html

республика алтай

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частичная мобилизация в россии, республика алтай, олег хорохордин, россия, общество