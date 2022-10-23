19:57 23.10.2022 (обновлено: 19:58 23.10.2022)
Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы
Мобилизованный житель Республики Алтай женился во время проводов призванных к месту службы
© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия. Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы - во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем Telegram-канале.
"В селе Турочак во время отправки жителей района, призванных в ходе частичной мобилизации, состоялась регистрация брака Евгения и Ольги из села Бийка. Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга. Молодожены расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей", - отметил Максимов.
Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за выходные брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.
Глава региона Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье из Республики Алтай отправили вторую группу мобилизованных. Ранее сообщалось, что первую проводили в субботу.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.