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Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы - РИА Новости, 23.10.2022
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Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы
Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы - РИА Новости, 23.10.2022
Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы
Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы - во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T19:57
2022-10-23T19:58
частичная мобилизация в россии
республика алтай
олег хорохордин
россия
общество
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БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы - во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем Telegram-канале.Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за выходные брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.Глава региона Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье из Республики Алтай отправили вторую группу мобилизованных. Ранее сообщалось, что первую проводили в субботу.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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частичная мобилизация в россии, республика алтай, олег хорохордин, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Республика Алтай, Олег Хорохордин, Россия, Общество
19:57 23.10.2022 (обновлено: 19:58 23.10.2022)
 
Мобилизованный житель Алтая женился во время проводов к месту службы

Мобилизованный житель Республики Алтай женился во время проводов призванных к месту службы

© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы - во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем Telegram-канале.
"В селе Турочак во время отправки жителей района, призванных в ходе частичной мобилизации, состоялась регистрация брака Евгения и Ольги из села Бийка. Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга. Молодожены расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей", - отметил Максимов.
Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за выходные брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.
Глава региона Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье из Республики Алтай отправили вторую группу мобилизованных. Ранее сообщалось, что первую проводили в субботу.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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Частичная мобилизация в РоссииРеспублика АлтайОлег ХорохординРоссияОбщество
 
 
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