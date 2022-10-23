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Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/mineralnoe-1826007484.html
Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"
Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Минеральному еще 12 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:31
2022-10-23T07:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Минеральному еще 12 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 06.34 выпустили по Минеральному десять ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221023/mineralnoe-1826006118.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
07:31 23.10.2022 (обновлено: 07:32 23.10.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Минеральному еще 12 ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУничтоженный автомобиль в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Уничтоженный автомобиль в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уничтоженный автомобиль в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Минеральному еще 12 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Стена жилого дома в поселке Донецкой области после обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
06:58Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 06.34 выпустили по Минеральному десять ракет из РСЗО "Град".
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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