https://ria.ru/20221023/mineralnoe-1826007484.html

Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"

Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска снова обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Минеральному еще 12 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T07:31

2022-10-23T07:31

2022-10-23T07:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Минеральному еще 12 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 06.34 выпустили по Минеральному десять ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221023/mineralnoe-1826006118.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк