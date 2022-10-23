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Украинские войска обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Минеральное из РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Минеральному 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T06:58
2022-10-23T06:58
2022-10-23T06:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Минеральному 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.34 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Минеральное из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное