https://ria.ru/20221023/krushenie-1826055175.html

При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота

При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота - РИА Новости, 23.10.2022

При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота

Два пилота погибли при крушении самолета в Иркутске, жертв среди населения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:17

2022-10-23T14:17

2022-10-23T22:54

происшествия

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два пилота погибли при крушении самолета в Иркутске, жертв среди населения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221020/eysk-1825408022.html

иркутск

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-30 в иркутске