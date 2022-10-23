https://ria.ru/20221023/krushenie-1826055175.html
При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота
При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота - РИА Новости, 23.10.2022
При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота
Два пилота погибли при крушении самолета в Иркутске, жертв среди населения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:17
2022-10-23T14:17
2022-10-23T22:54
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два пилота погибли при крушении самолета в Иркутске, жертв среди населения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221020/eysk-1825408022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение Су-30 в Иркутске
14:17 23.10.2022 (обновлено: 22:54 23.10.2022)
При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота
МЧС: при крушении Су-30 в Иркутске погибли два пилота