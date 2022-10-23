https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826029790.html
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2022
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 662 пациента с COVID-19, выздоровели 10 578 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:02
2022-10-23T11:02
2022-10-23T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 662 пациента с COVID-19, выздоровели 10 578 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 23 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека... Выздоровело за сутки 10 578 человек...", - говорится в сообщении. "Выявлено 8672 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 88 человек".
https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825619080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали 662 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 8672 новых случая заражения коронавирусом