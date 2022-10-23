https://ria.ru/20221023/konventsiya-1826140881.html

В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 23.10.2022

В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

Группа депутатов парламента Эстонии представила законопроект, предложив выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T23:01

2022-10-23T23:01

2022-10-23T23:36

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 окт — РИА Новости. Группа депутатов парламента Эстонии представила законопроект, предложив выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет обороноспособность республики, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.Представившие законопроект депутаты считают, что соблюдение требований Оттавской конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. "Как средство самообороны противопехотная мина эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием. Противопехотные мины являются уникальными боевыми средствами в том смысле, что в случае массового применения они оказывают, помимо прямых потерь, серьезное психологическое воздействие в виде страха, который испытывали бы солдаты противника при передвижении по полю боя", — приводит ERR фрагмент пояснительной записки к законопроекту.Представитель Минобороны Эстонии Томас Мелл сказал ERR, что этот вопрос имеет как международное, так и национальное оборонное значение, министерство сформулирует свою оценку законопроекта в сотрудничестве с Силами обороны. При этом Мелл отметил, что "в настоящее время нет потребности в пассивных противопехотных минах".

https://ria.ru/20221014/pomosch-1824169051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, оттава, украина