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В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 23.10.2022
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В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин
В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 23.10.2022
В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин
Группа депутатов парламента Эстонии представила законопроект, предложив выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:01
2022-10-23T23:36
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 окт — РИА Новости. Группа депутатов парламента Эстонии представила законопроект, предложив выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет обороноспособность республики, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.Представившие законопроект депутаты считают, что соблюдение требований Оттавской конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. "Как средство самообороны противопехотная мина эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием. Противопехотные мины являются уникальными боевыми средствами в том смысле, что в случае массового применения они оказывают, помимо прямых потерь, серьезное психологическое воздействие в виде страха, который испытывали бы солдаты противника при передвижении по полю боя", — приводит ERR фрагмент пояснительной записки к законопроекту.Представитель Минобороны Эстонии Томас Мелл сказал ERR, что этот вопрос имеет как международное, так и национальное оборонное значение, министерство сформулирует свою оценку законопроекта в сотрудничестве с Силами обороны. При этом Мелл отметил, что "в настоящее время нет потребности в пассивных противопехотных минах".
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в мире, эстония, оттава, украина
В мире, Эстония, Оттава, Украина
23:01 23.10.2022 (обновлено: 23:36 23.10.2022)
 
В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

Эстонские депутаты предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 окт — РИА Новости. Группа депутатов парламента Эстонии представила законопроект, предложив выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин, которая, по их мнению, ослабляет обороноспособность республики, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

"Бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс, и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии представили в парламент законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения", — говорится в сообщении.

Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.
Представившие законопроект депутаты считают, что соблюдение требований Оттавской конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. "Как средство самообороны противопехотная мина эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием. Противопехотные мины являются уникальными боевыми средствами в том смысле, что в случае массового применения они оказывают, помимо прямых потерь, серьезное психологическое воздействие в виде страха, который испытывали бы солдаты противника при передвижении по полю боя", — приводит ERR фрагмент пояснительной записки к законопроекту.
Представитель Минобороны Эстонии Томас Мелл сказал ERR, что этот вопрос имеет как международное, так и национальное оборонное значение, министерство сформулирует свою оценку законопроекта в сотрудничестве с Силами обороны. При этом Мелл отметил, что "в настоящее время нет потребности в пассивных противопехотных минах".
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