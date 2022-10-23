https://ria.ru/20221023/kissindzher-1826026955.html

Во Франции признали правоту слов Киссинджера о России и Украине

Во Франции признали правоту слов Киссинджера о России и Украине - РИА Новости, 23.10.2022

Во Франции признали правоту слов Киссинджера о России и Украине

В США назрел конфликт между двумя политическими ветеранами — президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. По мнению обозревателя... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:46

2022-10-23T10:46

2022-10-23T13:37

в мире

джо байден

генри киссинджер

владимир путин

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украина

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В США назрел конфликт между двумя политическими ветеранами — президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. По мнению обозревателя французского издания Causeur Гарольда Хаймана, политики расходятся во мнении об отношениях с Россией и об украинском кризисе.Как пишет автор, если Киссинджер руководствуется прагматизмом, то Байден действует с позиции "ястреба", выступая с громкими и "не вполне конструктивными" заявлениями в адрес российского лидера Владимира Путина."Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении Путина. Мол, демократию и международное право необходимо защищать и так далее. Что же касается Путина, то его Байден стал просто оскорблять, связывая российского президента с громкими преступлениями. Как будто Байден хотел реабилитироваться, сбросив имидж слабого президента, установившийся после неудач в Афганистане", — считает Хайман.При этом автор заявил о более реалистичной позиции Киссинджера, которого, как он пишет, Джо Байден старается не упоминать. Киссинджер, напомнил Хайман, часто называл Украину особым случаем для любого российского лидера, а также утверждал, что диалог между США и Россией невозможен без признания Белым домом Украины зоной российского влияния, которая должна сохранять нейтралитет.Также Хайман напомнил о том, что Киссинджер высоко оценивал российского лидера за стремление действовать строго в интересах своей страны."Они встречались около тридцати раз и разговаривали на немецком языке. Киссинджер часто писал о внешней политике Путина, представляя его как прагматика, "мистически сильного национального лидера" и "патриота", — пишет Хайман.Ранее экс-госсекретарь Генри Киссинджер призвал разрешить украинский конфликт дипломатическим путем, так как в противном случае он может обернуться серьезной эскалацией.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

https://ria.ru/20220930/kissindzher-1820770246.html

https://ria.ru/20221022/bayden-1825862881.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, генри киссинджер, владимир путин, сша, украина, россия