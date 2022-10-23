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Полиция начала задержания на акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 23.10.2022
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Полиция начала задержания на акции протеста в Кишиневе
Полиция начала задержания на акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 23.10.2022
Полиция начала задержания на акции протеста в Кишиневе
Оппозиционная молдавская партия "Шор" обвинила полицию в избиении и задержании участников антиправительственной акции протеста в Кишиневе, передает... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:37
2022-10-23T18:28
кишинев
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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" обвинила полицию в избиении и задержании участников антиправительственной акции протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Организаторы запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовали переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. После неудавшейся попытки прорвать кордон было решено проводить митинг прямо на перекрестке. Несколько участников протеста были задержаны полицией из-за стычек."Полиция избивала участников сегодняшнего антиправительственного митинга. Тысячи полицейских, мобилизованных сегодня властью, избили многих молодых людей и силой усадили их в автозаки. За кордонами полицейских стоят сторонники президента Майи Санду, которые подстрекают полицейских к нападению на манифестантов и кричат: "Бейте, бейте их!" — говорится в сообщении на сайте партии.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html
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кишинев, в мире
Кишинев, В мире
16:37 23.10.2022 (обновлено: 18:28 23.10.2022)
 
Полиция начала задержания на акции протеста в Кишиневе

Полиция начала задержания на акции протеста оппозиции в Кишиневе

© Фото : Serviciului de Informații și SecuritateСотрудники службы безопасности Республики Молдова
Сотрудники службы безопасности Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : Serviciului de Informații și Securitate
Сотрудники службы безопасности Республики Молдова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" обвинила полицию в избиении и задержании участников антиправительственной акции протеста в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовали переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. После неудавшейся попытки прорвать кордон было решено проводить митинг прямо на перекрестке. Несколько участников протеста были задержаны полицией из-за стычек.
"Полиция избивала участников сегодняшнего антиправительственного митинга. Тысячи полицейских, мобилизованных сегодня властью, избили многих молодых людей и силой усадили их в автозаки. За кордонами полицейских стоят сторонники президента Майи Санду, которые подстрекают полицейских к нападению на манифестантов и кричат: "Бейте, бейте их!" — говорится в сообщении на сайте партии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Антиправительственный митинг в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 16:40
В Кишиневе полиция разделила демонстрантов на две колонны
 
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