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Участники акции оппозиции в Кишиневе пытались пройти через кордон полиции - РИА Новости, 23.10.2022
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Участники акции оппозиции в Кишиневе пытались пройти через кордон полиции
Участники акции оппозиции в Кишиневе пытались пройти через кордон полиции - РИА Новости, 23.10.2022
Участники акции оппозиции в Кишиневе пытались пройти через кордон полиции
Члены и сторонники партии "Шор" в Кишиневе пытаются прорвать кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади и провести там антиправительственный... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:06
2022-10-23T16:13
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Члены и сторонники партии "Шор" в Кишиневе пытаются прорвать кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади и провести там антиправительственный протест, передает корреспондент РИА Новости.Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.Кордоны не дают двигаться собравшимся, которые решили пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. Участники акции пытались прорвать кордоны полиции, несколько человек были выведены из толпы сотрудниками правоохранительных органов. Возмущенные люди скандируют: "Долой диктатуру", "Отставка", "Позор".Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html
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кишинев, в мире
Кишинев, В мире
16:06 23.10.2022 (обновлено: 16:13 23.10.2022)
 
Участники акции оппозиции в Кишиневе пытались пройти через кордон полиции

Протестующие в Кишиневе пытались пройти через кордон полиции до центральной площади

© РИА Новости / Дан Гуцу / Перейти в медиабанкПолицейские в Кишиневе
Полицейские в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Дан Гуцу
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Полицейские в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Члены и сторонники партии "Шор" в Кишиневе пытаются прорвать кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади и провести там антиправительственный протест, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение о том, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
02:13
Спикер парламента Молдавии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
Кордоны не дают двигаться собравшимся, которые решили пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. Участники акции пытались прорвать кордоны полиции, несколько человек были выведены из толпы сотрудниками правоохранительных органов. Возмущенные люди скандируют: "Долой диктатуру", "Отставка", "Позор".
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:55
Сторонники партии "Шор" заблокировали движение транспорта в центре Кишинева
 
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