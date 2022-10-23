15:55 23.10.2022 (обновлено: 16:40 23.10.2022)
Сторонники партии "Шор" заблокировали движение транспорта в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали движение транспорта в центре Кишинева
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор"
© Sputnik / Родион Прока
Участники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор". Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Сторонники молдавской партии "Шор" в Кишиневе проходят маршем по главному бульвару, заблокировав движение транспорта, они движутся к центральной площади, чтобы провести там антиправительственную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовали переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям, ее кордоны не давали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева, который пересекает центральную площадь.
"Полиции сегодня больше, чем граждан Молдавии, нам в последний момент сообщили, что мы не сможем попасть на площадь Великого национального собрания. Мы подали заявку, чтобы в этом случае протестовать возле Триумфальной арки (прилегает к центральной площади - ред.), также мы хотели идти по проезжей части до площади, но и это нам сейчас запрещают", - заявила вице-председатель партии "Шор", депутат Марина Таубер.
После переговоров с представителями полиции было решено отправиться маршем по центральной улице, заблокировав движение транспорта. Протестующие требуют убрать кордоны полиции на пути следования марша. В это время вторая половина протестующих собралась в сквере у парламента, чтобы подойти к центральной площади с другой стороны.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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