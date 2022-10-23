https://ria.ru/20221023/kishinev-1826064449.html

Оппозиция проводит антиправительственный протест в Кишиневе

Оппозиция проводит антиправительственный протест в Кишиневе - РИА Новости, 23.10.2022

Оппозиция проводит антиправительственный протест в Кишиневе

Массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:13

2022-10-23T15:13

2022-10-23T16:29

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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проходит в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, манифестанты стягиваются к центральной площади города, хотя власти позволили им провести митинг только в сквере парламента.Протестующие идут двумя колоннами. С собой они несут флаги Молдавии и скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка", "Досрочные выборы".Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, находившийся перед зданием парламента. Организаторы запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим рекомендовали переместиться севернее парламента.Полиция заранее предупредила, что будет следить за движением колонны и не позволит манифестантам попасть на центральную площадь. Также не исключается, что движение транспорта на некоторых улицах заблокируют. Кроме того, правоохранительные органы допускают, что организаторы и участники акции могут попытаться спровоцировать стычки с полицией. В связи с этим манифестантов выборочно досматривают.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа полиция и спецназ попросили людей очистить проезжую часть, а затем начали принудительно демонтировать палатки.Власти Молдавии 13 октября утвердили новые правила проведения уличных акций на время действующего с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акции не должны продолжаться больше четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция имеет право потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывает беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты, а также падение уровня жизни. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом, указывает на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление.

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824562892.html

https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825776139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев