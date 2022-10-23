https://ria.ru/20221023/kherson-1826133365.html

Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной

Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной - РИА Новости, 23.10.2022

Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной

Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T21:45

2022-10-23T21:45

2022-10-23T22:04

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

украина

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824377455_0:267:3164:2047_1920x0_80_0_0_42d9255aae0d68440a819693c364047e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, причин для паники нет.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения из правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826088273.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, владимир сальдо