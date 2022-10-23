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Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/kherson-1826133365.html
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной
Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:45
2022-10-23T22:04
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, причин для паники нет.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения из правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826088273.html
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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо
21:45 23.10.2022 (обновлено: 22:04 23.10.2022)
 
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной

Стремоусов сообщил об отражении всех украинских атак на Херсонском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На вечер 23 октября на Херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают. Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укронацистов", - сказал Стремоусов в видеообращении в его Telegram-канале.

По его словам, причин для паники нет.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения из правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовВладимир Сальдо
 
 
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