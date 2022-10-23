https://ria.ru/20221023/kherson-1826133365.html
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной - РИА Новости, 23.10.2022
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной
Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:45
2022-10-23T21:45
2022-10-23T22:04
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, причин для паники нет.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения из правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо
21:45 23.10.2022 (обновлено: 22:04 23.10.2022)
Власти Херсонской области назвали ситуацию в регионе стабильной
Стремоусов сообщил об отражении всех украинских атак на Херсонском направлении