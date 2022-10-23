https://ria.ru/20221023/italiya-1826044554.html

Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства

Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства - РИА Новости, 23.10.2022

Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства

Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:08

2022-10-23T13:08

2022-10-23T13:08

в мире

марио драги

италия

джорджа мелони

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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи которого открываются заседания Совета министров.Прямую трансляцию церемонии неформальной передачи полномочий вели все новостные общенациональные телеканалы.В 10.30 (11.30 мск) Мелони на автомобиле прибыла на римскую площадь Колонна к правительственному Дворцу Киджи. Под аплодисменты собравшихся на площади граждан она пешком вошла во внутренний двор резиденции итальянского премьера, где ее приветствовали военнослужащие всех родов войск национальных вооруженных сил.На парадной лестнице Дворца Киджи Мелони встретил ее предшественник на премьерском посту. После этого оба политика провели встречу с глазу на глаз, которая продолжалась почти полтора часа, то есть значительно дольше, чем изначально предполагалось. По окончании беседы Драги передал Мелони колокольчик при помощи которого открываются заседания Совета министров.Вскоре после этой церемонии состоится первое заседание нового правительства Италии.В субботу Мелони и 24 министра ее правительства принесли присягу на верность Итальянской республике в президентском Квиринальском дворце. С момента принятия присяги новое правительство Италии считается действующим.

https://ria.ru/20221023/italiya-1826037632.html

https://ria.ru/20221023/meloni-1826041677.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марио драги, италия, джорджа мелони