https://ria.ru/20221023/italiya-1826044554.html
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства - РИА Новости, 23.10.2022
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства
Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:08
2022-10-23T13:08
2022-10-23T13:08
в мире
марио драги
италия
джорджа мелони
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РИМ, 23 окт - РИА Новости. Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи которого открываются заседания Совета министров.Прямую трансляцию церемонии неформальной передачи полномочий вели все новостные общенациональные телеканалы.В 10.30 (11.30 мск) Мелони на автомобиле прибыла на римскую площадь Колонна к правительственному Дворцу Киджи. Под аплодисменты собравшихся на площади граждан она пешком вошла во внутренний двор резиденции итальянского премьера, где ее приветствовали военнослужащие всех родов войск национальных вооруженных сил.На парадной лестнице Дворца Киджи Мелони встретил ее предшественник на премьерском посту. После этого оба политика провели встречу с глазу на глаз, которая продолжалась почти полтора часа, то есть значительно дольше, чем изначально предполагалось. По окончании беседы Драги передал Мелони колокольчик при помощи которого открываются заседания Совета министров.Вскоре после этой церемонии состоится первое заседание нового правительства Италии.В субботу Мелони и 24 министра ее правительства принесли присягу на верность Итальянской республике в президентском Квиринальском дворце. С момента принятия присяги новое правительство Италии считается действующим.
https://ria.ru/20221023/italiya-1826037632.html
https://ria.ru/20221023/meloni-1826041677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марио драги, италия, джорджа мелони
В мире, Марио Драги, Италия, Джорджа Мелони
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства
Драги передал Мелони колокольчик, которым премьер открывает заседания правительства Италии
РИМ, 23 окт - РИА Новости. Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи которого открываются заседания Совета министров.
Прямую трансляцию церемонии неформальной передачи полномочий вели все новостные общенациональные телеканалы.
В 10.30 (11.30 мск) Мелони
на автомобиле прибыла на римскую площадь Колонна к правительственному Дворцу Киджи. Под аплодисменты собравшихся на площади граждан она пешком вошла во внутренний двор резиденции итальянского премьера, где ее приветствовали военнослужащие всех родов войск национальных вооруженных сил.
На парадной лестнице Дворца Киджи Мелони встретил ее предшественник на премьерском посту. После этого оба политика провели встречу с глазу на глаз, которая продолжалась почти полтора часа, то есть значительно дольше, чем изначально предполагалось. По окончании беседы Драги передал Мелони колокольчик при помощи которого открываются заседания Совета министров.
Вскоре после этой церемонии состоится первое заседание нового правительства Италии.
В субботу Мелони и 24 министра ее правительства принесли присягу на верность Итальянской республике в президентском Квиринальском дворце. С момента принятия присяги новое правительство Италии считается действующим.