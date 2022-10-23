Рейтинг@Mail.ru
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/italiya-1826044554.html
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства - РИА Новости, 23.10.2022
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства
Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:08
2022-10-23T13:08
в мире
марио драги
италия
джорджа мелони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82f34f0333e5c363bc689ddf263e160a.jpg
РИМ, 23 окт - РИА Новости. Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи которого открываются заседания Совета министров.Прямую трансляцию церемонии неформальной передачи полномочий вели все новостные общенациональные телеканалы.В 10.30 (11.30 мск) Мелони на автомобиле прибыла на римскую площадь Колонна к правительственному Дворцу Киджи. Под аплодисменты собравшихся на площади граждан она пешком вошла во внутренний двор резиденции итальянского премьера, где ее приветствовали военнослужащие всех родов войск национальных вооруженных сил.На парадной лестнице Дворца Киджи Мелони встретил ее предшественник на премьерском посту. После этого оба политика провели встречу с глазу на глаз, которая продолжалась почти полтора часа, то есть значительно дольше, чем изначально предполагалось. По окончании беседы Драги передал Мелони колокольчик при помощи которого открываются заседания Совета министров.Вскоре после этой церемонии состоится первое заседание нового правительства Италии.В субботу Мелони и 24 министра ее правительства принесли присягу на верность Итальянской республике в президентском Квиринальском дворце. С момента принятия присяги новое правительство Италии считается действующим.
https://ria.ru/20221023/italiya-1826037632.html
https://ria.ru/20221023/meloni-1826041677.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603397_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_575c00c662f1c9da2583fa1387df8b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марио драги, италия, джорджа мелони
В мире, Марио Драги, Италия, Джорджа Мелони
13:08 23.10.2022
 
Драги передал Мелони колокольчик, которым открывают заседания правительства

Драги передал Мелони колокольчик, которым премьер открывает заседания правительства Италии

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Лидер ультраправой партии Братья Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 окт - РИА Новости. Глава прежнего правительства Италии Марио Драги по многолетней традиции передал в воскресенье новому премьер-министру Джордже Мелони колокольчик, при помощи которого открываются заседания Совета министров.
Прямую трансляцию церемонии неформальной передачи полномочий вели все новостные общенациональные телеканалы.
Рим - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:01
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
В 10.30 (11.30 мск) Мелони на автомобиле прибыла на римскую площадь Колонна к правительственному Дворцу Киджи. Под аплодисменты собравшихся на площади граждан она пешком вошла во внутренний двор резиденции итальянского премьера, где ее приветствовали военнослужащие всех родов войск национальных вооруженных сил.
На парадной лестнице Дворца Киджи Мелони встретил ее предшественник на премьерском посту. После этого оба политика провели встречу с глазу на глаз, которая продолжалась почти полтора часа, то есть значительно дольше, чем изначально предполагалось. По окончании беседы Драги передал Мелони колокольчик при помощи которого открываются заседания Совета министров.
Вскоре после этой церемонии состоится первое заседание нового правительства Италии.
В субботу Мелони и 24 министра ее правительства принесли присягу на верность Итальянской республике в президентском Квиринальском дворце. С момента принятия присяги новое правительство Италии считается действующим.
Лидер правой партии Братья Италии Джорджа Мелони в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:35
Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине
 
В миреМарио ДрагиИталияДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала