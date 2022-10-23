https://ria.ru/20221023/italiya-1826037632.html
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена - РИА Новости, 23.10.2022
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
Итальянцев ждут сложные времена в условиях экономического кризиса в мире, заявил новый министр обороны Италии, один из основатель правящей партии "Братья... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:01
2022-10-23T12:01
2022-10-23T12:01
италия
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РИМ, 23 окт – РИА Новости. Итальянцев ждут сложные времена в условиях экономического кризиса в мире, заявил новый министр обороны Италии, один из основатель правящей партии "Братья Италии" Гуидо Крозетто.В интервью, которое в воскресенье опубликовала римская газета la Repubblica, Крозетто выразил озабоченность по поводу социально-экономической стабильности в стране и признал, что итальянцев ожидают очень сложные времена. "Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", - отметил он.По словам политика, в сложившихся условиях экономический кризис может отразиться на национальной безопасности.Говоря о новых поставках вооружений Киеву, глава минобороны заверил, что Италия будет выполнять свои обязательства в данной сфере в соответствии со своими "историческими международными альянсами".
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/ministr-1825937178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, киев, в мире
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что граждан ждут сложные времена