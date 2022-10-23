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Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена - РИА Новости, 23.10.2022
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Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена - РИА Новости, 23.10.2022
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена
Итальянцев ждут сложные времена в условиях экономического кризиса в мире, заявил новый министр обороны Италии, один из основатель правящей партии "Братья... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:01
2022-10-23T12:01
италия
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РИМ, 23 окт – РИА Новости. Итальянцев ждут сложные времена в условиях экономического кризиса в мире, заявил новый министр обороны Италии, один из основатель правящей партии "Братья Италии" Гуидо Крозетто.В интервью, которое в воскресенье опубликовала римская газета la Repubblica, Крозетто выразил озабоченность по поводу социально-экономической стабильности в стране и признал, что итальянцев ожидают очень сложные времена. "Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", - отметил он.По словам политика, в сложившихся условиях экономический кризис может отразиться на национальной безопасности.Говоря о новых поставках вооружений Киеву, глава минобороны заверил, что Италия будет выполнять свои обязательства в данной сфере в соответствии со своими "историческими международными альянсами".
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/ministr-1825937178.html
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италия, киев, в мире
Италия, Киев, В мире
12:01 23.10.2022
 
Министр обороны Италии заявил, что граждан ждут сложные времена

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что граждан ждут сложные времена

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРим
Рим - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рим . Архивное фото
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РИМ, 23 окт – РИА Новости. Итальянцев ждут сложные времена в условиях экономического кризиса в мире, заявил новый министр обороны Италии, один из основатель правящей партии "Братья Италии" Гуидо Крозетто.
В интервью, которое в воскресенье опубликовала римская газета la Repubblica, Крозетто выразил озабоченность по поводу социально-экономической стабильности в стране и признал, что итальянцев ожидают очень сложные времена. "Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", - отметил он.
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По словам политика, в сложившихся условиях экономический кризис может отразиться на национальной безопасности.
Говоря о новых поставках вооружений Киеву, глава минобороны заверил, что Италия будет выполнять свои обязательства в данной сфере в соответствии со своими "историческими международными альянсами".
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