https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826082317.html
Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю
Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю - РИА Новости, 23.10.2022
Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю
Документы жителей дома, пострадавшего при падении самолета в Иркутске, будут восстановлены за неделю, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:54
2022-10-23T16:54
2022-10-23T16:54
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Документы жителей дома, пострадавшего при падении самолета в Иркутске, будут восстановлены за неделю, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Ранее он отмечал, что две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник. Мэр города Руслан Болотов информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома."Нам нужно за неделю восстановить все учетные документы, которые пострадали", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю
Документы жителей дома, пострадавшего при падении С-30 в Иркутске, восстановят за неделю