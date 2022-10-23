https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826082317.html

Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю

Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю - РИА Новости, 23.10.2022

Документы жителей пострадавшего в Иркутске дома восстановят за неделю

Документы жителей дома, пострадавшего при падении самолета в Иркутске, будут восстановлены за неделю, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:54

2022-10-23T16:54

2022-10-23T16:54

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Документы жителей дома, пострадавшего при падении самолета в Иркутске, будут восстановлены за неделю, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Ранее он отмечал, что две семьи, проживавшие в пострадавшем при падении самолета доме в Иркутске, получат по 100 тысяч рублей во вторник. Мэр города Руслан Болотов информировал, что в доме живут пять человек, в момент инцидента их не было дома."Нам нужно за неделю восстановить все учетные документы, которые пострадали", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html

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Варвара Скокшина

происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске