https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826070713.html
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник - РИА Новости, 23.10.2022
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник
Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:43
2022-10-23T15:43
2022-10-23T15:44
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
общество
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Мы во вторник по вашим координатам перечислим деньги на первоначальные вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением. Договорились", - сказал Кобзев, видео его общения с жителями публикует пресс-служба главы региона.Губернатор добавил, что в течение недели будут детально проработаны все вопросы дальнейшего проживания."Через неделю я приезжаю, и мы опять садимся и дальше ведем этот диалог", - добавил он.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html
https://ria.ru/20221023/samolet-1826065213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутск, иркутская область, общество, крушение су-30 в иркутске
Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Общество, Крушение Су-30 в Иркутске
15:43 23.10.2022 (обновлено: 15:44 23.10.2022)
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник
Губернатор Кобзев: жители пострадавшего при ЧП дома в Иркутске получат выплаты во вторник