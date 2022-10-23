https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826070713.html

Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник

Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник - РИА Новости, 23.10.2022

Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник

Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:43

2022-10-23T15:43

2022-10-23T15:44

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

общество

крушение су-30 в иркутске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826069909_0:19:1014:589_1920x0_80_0_0_eb8a3217c23e823b0120c320b87b52db.jpg

ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Мы во вторник по вашим координатам перечислим деньги на первоначальные вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением. Договорились", - сказал Кобзев, видео его общения с жителями публикует пресс-служба главы региона.Губернатор добавил, что в течение недели будут детально проработаны все вопросы дальнейшего проживания."Через неделю я приезжаю, и мы опять садимся и дальше ведем этот диалог", - добавил он.

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html

https://ria.ru/20221023/samolet-1826065213.html

иркутск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь кобзев, иркутск, иркутская область, общество, крушение су-30 в иркутске