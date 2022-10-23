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Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник - РИА Новости, 23.10.2022
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Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник - РИА Новости, 23.10.2022
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник
Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:43
2022-10-23T15:44
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
общество
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Мы во вторник по вашим координатам перечислим деньги на первоначальные вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением. Договорились", - сказал Кобзев, видео его общения с жителями публикует пресс-служба главы региона.Губернатор добавил, что в течение недели будут детально проработаны все вопросы дальнейшего проживания."Через неделю я приезжаю, и мы опять садимся и дальше ведем этот диалог", - добавил он.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html
https://ria.ru/20221023/samolet-1826065213.html
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игорь кобзев, иркутск, иркутская область, общество, крушение су-30 в иркутске
Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Общество, Крушение Су-30 в Иркутске
15:43 23.10.2022 (обновлено: 15:44 23.10.2022)
 
Жители дома в Иркутске, пострадавшего при ЧП, получат выплаты во вторник

Губернатор Кобзев: жители пострадавшего при ЧП дома в Иркутске получат выплаты во вторник

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации возле места падения самолета Су-30 в Иркутске
Автомобиль реанимации возле места падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Автомобиль реанимации возле места падения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Жители дома, пострадавшего после падения самолета в Иркутске, получат компенсацию во вторник, в течение недели будет решен вопрос дальнейшего проживания, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Мы во вторник по вашим координатам перечислим деньги на первоначальные вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением. Договорились", - сказал Кобзев, видео его общения с жителями публикует пресс-служба главы региона.
Губернатор добавил, что в течение недели будут детально проработаны все вопросы дальнейшего проживания.
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"Через неделю я приезжаю, и мы опять садимся и дальше ведем этот диалог", - добавил он.
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Игорь КобзевИркутскИркутская областьОбществоКрушение Су-30 в Иркутске
 
 
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