https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html

Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета

Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета - РИА Новости, 23.10.2022

Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета

Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:31

2022-10-23T15:31

2022-10-23T15:31

происшествия

игорь кобзев

иркутская область

иркутск

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим", - написал Кобзев в Telegram.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

https://ria.ru/20221023/punkt-1826060915.html

иркутская область

иркутск

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Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, иркутская область, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске