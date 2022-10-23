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Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета - РИА Новости, 23.10.2022
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Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета - РИА Новости, 23.10.2022
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета
Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:31
2022-10-23T15:31
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим", - написал Кобзев в Telegram.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/punkt-1826060915.html
иркутская область
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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область, Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
15:31 23.10.2022
 
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета

Власти Иркутской области обсудят предоставление жилья и выплат после падения самолета

© МЧС РФПожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
Пожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
© МЧС РФ
Пожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим", - написал Кобзев в Telegram.
Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Пожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
14:55
В Иркутске подготовили пункт временного размещения после падения Су-30
 
ПроисшествияИгорь КобзевИркутская областьИркутскСу-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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