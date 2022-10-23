https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826068064.html
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета - РИА Новости, 23.10.2022
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета
Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:31
2022-10-23T15:31
2022-10-23T15:31
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления жилья и выплат по утрате имущества жителям города после падения самолета, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим", - написал Кобзев в Telegram.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/punkt-1826060915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь кобзев, иркутская область, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область, Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
Иркутские власти окажут помощь жителям после падения самолета
Власти Иркутской области обсудят предоставление жилья и выплат после падения самолета