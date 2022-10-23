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Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета - РИА Новости, 23.10.2022
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Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета
Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета - РИА Новости, 23.10.2022
Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета
Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:15
2022-10-23T15:15
происшествия
иркутск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Сегодня в Иркутске, ориентировочно в 17.30, во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", - сказали в ОАК.Там добавили, что для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов."Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами", - добавили в ОАК.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html
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происшествия, иркутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
15:15 23.10.2022
 
Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета

В ОАК сообщили, что Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкМашины МЧС РФ и скорой помощи возле места крушения самолета Су-30 в Иркутске
Машины МЧС РФ и скорой помощи возле места крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Машины МЧС РФ и скорой помощи возле места крушения самолета Су-30 в Иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Сегодня в Иркутске, ориентировочно в 17.30, во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", - сказали в ОАК.
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14:46
В Иркутске после падения Су-30 обесточены около 150 домов
Там добавили, что для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
"Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами", - добавили в ОАК.
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Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было
 
ПроисшествияИркутскОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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