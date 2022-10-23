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Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета
Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета - РИА Новости, 23.10.2022
Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета
Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:15
2022-10-23T15:15
2022-10-23T15:15
происшествия
иркутск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Сегодня в Иркутске, ориентировочно в 17.30, во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", - сказали в ОАК.Там добавили, что для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов."Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами", - добавили в ОАК.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета
В ОАК сообщили, что Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета