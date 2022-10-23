https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826064854.html

Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета

Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета - РИА Новости, 23.10.2022

Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета

Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:15

2022-10-23T15:15

2022-10-23T15:15

происшествия

иркутск

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Самолет Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета, экипаж погиб, для расследования происшествия будет создана комиссия, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."Сегодня в Иркутске, ориентировочно в 17.30, во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб", - сказали в ОАК.Там добавили, что для расследования происшествия будет создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов."Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами", - добавили в ОАК.

https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html

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иркутск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-30, крушение су-30 в иркутске