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Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было - РИА Новости, 23.10.2022
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Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было - РИА Новости, 23.10.2022
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было
Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:34
2022-10-23T14:39
происшествия
иркутск
крушение су-30 в иркутске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
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ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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иркутск
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происшествия, иркутск, крушение су-30 в иркутске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область
Происшествия, Иркутск, Крушение Су-30 в Иркутске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иркутская область
14:34 23.10.2022 (обновлено: 14:39 23.10.2022)
 
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было

МЧС: людей в доме в Иркутске на момент падения самолета самолета Су-30 не было

© Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваПожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
Пожарные на месте падения самолета в Иркутске. Кадр видео
© Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
"Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
14:17
При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота
 
ПроисшествияИркутскКрушение Су-30 в ИркутскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская область
 
 
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