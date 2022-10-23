https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826057690.html
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было - РИА Новости, 23.10.2022
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было
Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:34
2022-10-23T14:34
2022-10-23T14:39
происшествия
иркутск
крушение су-30 в иркутске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
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ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221023/krushenie-1826055175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, крушение су-30 в иркутске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область
Происшествия, Иркутск, Крушение Су-30 в Иркутске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Иркутская область
14:34 23.10.2022 (обновлено: 14:39 23.10.2022)
Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было
МЧС: людей в доме в Иркутске на момент падения самолета самолета Су-30 не было