https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826057690.html

Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было

Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было - РИА Новости, 23.10.2022

Людей в доме в Иркутске, на который упал самолет, не было

Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:34

2022-10-23T14:34

2022-10-23T14:39

происшествия

иркутск

крушение су-30 в иркутске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

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ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Людей в доме в Иркутске в момент падения самолета не было, пожар локализован на площади 200 квадратов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Самолёт упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было. Однако погибли два члена экипажа. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221023/krushenie-1826055175.html

иркутск

иркутская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, крушение су-30 в иркутске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область