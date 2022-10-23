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В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/infrastruktura-1826082984.html
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2022
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры
Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:56
2022-10-23T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич говорил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Николаевской области при обстрелах в субботу.Как отметил Ким в своем Telegram-канале, в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесен удар тремя дронами-камикадзе, поврежден объект инфраструктуры, при ракетном обстреле по Галициновской общине пострадали объекты инфраструктуры.По его словам, в результате обстрелов утром в субботу повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824554731.html
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
16:56 23.10.2022
 
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры

Власти Николаевской области заявили о повреждении нескольких объектов инфраструктуры

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич говорил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Николаевской области при обстрелах в субботу.
Дым на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:42Специальная военная операция на Украине
Шмыгаль заявил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины
Как отметил Ким в своем Telegram-канале, в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесен удар тремя дронами-камикадзе, поврежден объект инфраструктуры, при ракетном обстреле по Галициновской общине пострадали объекты инфраструктуры.
По его словам, в результате обстрелов утром в субботу повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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