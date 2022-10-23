https://ria.ru/20221023/infrastruktura-1826082984.html
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2022
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры
Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:56
2022-10-23T16:56
2022-10-23T16:56
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич говорил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Николаевской области при обстрелах в субботу.Как отметил Ким в своем Telegram-канале, в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесен удар тремя дронами-камикадзе, поврежден объект инфраструктуры, при ракетном обстреле по Галициновской общине пострадали объекты инфраструктуры.По его словам, в результате обстрелов утром в субботу повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824554731.html
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Николаевской области заявили о новых повреждениях объектов инфраструктуры
Власти Николаевской области заявили о повреждении нескольких объектов инфраструктуры