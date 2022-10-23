https://ria.ru/20221023/gruzovik-1826021911.html
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.10.2022
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик
Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:05
2022-10-23T10:05
2022-10-23T15:06
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть... Движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы из трех - рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Добавляется, что выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших, на месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20221022/dtp-1825975771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
10:05 23.10.2022 (обновлено: 15:06 23.10.2022)
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик, движение затруднено