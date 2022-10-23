https://ria.ru/20221023/gruzovik-1826021911.html

На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик

На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.10.2022

На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик

Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:05

2022-10-23T10:05

2022-10-23T15:06

происшествия

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826061050_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_aca35fbd790eb88c29c7ade7c0ad76c8.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть... Движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы из трех - рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Добавляется, что выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших, на месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20221022/dtp-1825975771.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва