Рейтинг@Mail.ru
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/gruzovik-1826021911.html
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.10.2022
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик
Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:05
2022-10-23T15:06
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826061050_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_aca35fbd790eb88c29c7ade7c0ad76c8.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть... Движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы из трех - рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Добавляется, что выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших, на месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20221022/dtp-1825975771.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826061050_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_66a2e52cdf001996918f419126d3b603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
10:05 23.10.2022 (обновлено: 15:06 23.10.2022)
 
На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик

На Ярославском шоссе в Москве опрокинулся грузовик, движение затруднено

© Фото : Департамент ГОЧСиПБДТП на МКАД перед съездом на Ярославское шоссе
ДТП на МКАД перед съездом на Ярославское шоссе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ
ДТП на МКАД перед съездом на Ярославское шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Водитель грузовика не справился с управлением на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД, после чего автомобиль опрокинулся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть... Движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы из трех - рекомендуем выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших, на месте работают оперативные службы города.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 22:53
Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на переходе в Москве
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала