https://ria.ru/20221023/evakuatsiya-1826063739.html

В Москве эвакуировали торговый центр

В Москве эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 23.10.2022

В Москве эвакуировали торговый центр

На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:09

2022-10-23T15:09

2022-10-23T17:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости."Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.Он не раскрыл причины эвакуации, но выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.

https://ria.ru/20221020/sud-1825457070.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской после объявления эвакуации Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской после объявления эвакуации 2022-10-23T15:09 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия