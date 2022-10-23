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В Москве эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 23.10.2022
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В Москве эвакуировали торговый центр
В Москве эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 23.10.2022
В Москве эвакуировали торговый центр
На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:09
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москва
происшествия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости."Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.Он не раскрыл причины эвакуации, но выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.
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60
353
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Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской после объявления эвакуации
Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской после объявления эвакуации
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РИА Новости
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
15:09 23.10.2022 (обновлено: 17:02 23.10.2022)
 
В Москве эвакуировали торговый центр

В Москве эвакуировали торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости.
"Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.
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Он не раскрыл причины эвакуации, но выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.
 
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