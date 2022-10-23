https://ria.ru/20221023/evakuatsiya-1826063739.html
В Москве эвакуировали торговый центр
В Москве эвакуировали торговый центр - РИА Новости, 23.10.2022
В Москве эвакуировали торговый центр
На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:09
2022-10-23T15:09
2022-10-23T17:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости."Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.Он не раскрыл причины эвакуации, но выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.
https://ria.ru/20221020/sud-1825457070.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской после объявления эвакуации
Торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской после объявления эвакуации
2022-10-23T15:09
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
15:09 23.10.2022 (обновлено: 17:02 23.10.2022)
В Москве эвакуировали торговый центр
В Москве эвакуировали торговый центр "Тройка" на Верхней Красносельской улице
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Верхней Красносельской улице в Москве эвакуировали торговый центр "Тройка", сообщил корреспондент РИА Новости.
"Торговый центр закрыт, производится эвакуация", — сказал представитель ТЦ.
Он не раскрыл причины эвакуации, но выразил надежду, что в течение получаса торговый центр заработает в обычном режиме.