https://ria.ru/20221023/elektroenergiya-1826105702.html

Жителей Ровенской области предупредили о веерных отключениях

Жителей Ровенской области предупредили о веерных отключениях - РИА Новости, 23.10.2022

Жителей Ровенской области предупредили о веерных отключениях

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль предупредил, что поставки электроэнергии по графику продолжатся, в регионе возможны временные... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T18:55

2022-10-23T18:55

2022-10-23T18:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль предупредил, что поставки электроэнергии по графику продолжатся, в регионе возможны временные отключения электроэнергии во всех территориальных общинах."Повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с ракетными ударами, устранены! В то же время поставки электроэнергии по графику будут продолжаться. Это вынужденный шаг… Сегодня с 18.00 до 22.00 возможны временные отключения во всех 64-х территориальных общинах Ровенщины", - написал Коваль в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221023/energetika-1826094342.html

россия

киев

харьков

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, харьков, вооруженные силы украины, украина