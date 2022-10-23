https://ria.ru/20221023/donbass-1826087890.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:13
2022-10-23T17:13
2022-10-23T17:13
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
гольмовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.00 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 12.10 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 12.23 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221023/obstrel-1826041862.html
макеевка
украина
гольмовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cac6c2ec5badba2bd8703f5843e89beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, украина, гольмовский
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Гольмовский
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку