https://ria.ru/20221023/donbass-1826087890.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:13

2022-10-23T17:13

2022-10-23T17:13

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

украина

гольмовский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.00 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 12.10 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 12.23 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221023/obstrel-1826041862.html

макеевка

украина

гольмовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, макеевка, украина, гольмовский