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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/donbass-1826087890.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:13
2022-10-23T17:13
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
гольмовский
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.00 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 12.10 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 12.23 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
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макеевка
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происшествия, макеевка, украина, гольмовский
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Гольмовский
17:13 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты обстреляли Гольмовский, Зайцево и Макеевку, выпустив в сумме 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.00 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 12.10 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 12.23 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаУкраинаГольмовский
 
 
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