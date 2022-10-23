https://ria.ru/20221023/doma-1826090532.html

В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30

В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30 - РИА Новости, 23.10.2022

В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30

Угрозы соседним домам нет после пожара на месте падения самолета в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:31

2022-10-23T17:31

2022-10-23T17:31

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Угрозы соседним домам нет после пожара на месте падения самолета в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Он добавил, что перекрыто движение по переулку, там работают следственные органы.По его словам, энергоснабжение всех домов в Иркутске, кроме пострадавшего при падении самолета, восстановят в 22.00 мск. "Мы решение приняли, что в 22 часа по местному времени (в 17 часов мск) мы восстановим все электроснабжение, за исключением этого дома", - отметил губернатор.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета в воскресенье. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.

https://ria.ru/20221023/samolet-1826076566.html

иркутск

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