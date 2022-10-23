https://ria.ru/20221023/doma-1826090532.html
В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30
В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30 - РИА Новости, 23.10.2022
В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30
Угрозы соседним домам нет после пожара на месте падения самолета в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:31
2022-10-23T17:31
2022-10-23T17:31
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Угрозы соседним домам нет после пожара на месте падения самолета в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Он добавил, что перекрыто движение по переулку, там работают следственные органы.По его словам, энергоснабжение всех домов в Иркутске, кроме пострадавшего при падении самолета, восстановят в 22.00 мск. "Мы решение приняли, что в 22 часа по местному времени (в 17 часов мск) мы восстановим все электроснабжение, за исключением этого дома", - отметил губернатор.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета в воскресенье. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/samolet-1826076566.html
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Крушение Су-30 в Иркутске
В Иркутске заявили об отсутствии угрозы соседним домам после падения Су-30
Кобзев заявил об отсутствии угрозы соседним домам на месте падения самолета в Иркутске