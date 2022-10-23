https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html

"Его мощи не там, где все думают". Ученые решили загадку Николая Чудотворца

"Его мощи не там, где все думают". Ученые решили загадку Николая Чудотворца - РИА Новости, 23.10.2022

"Его мощи не там, где все думают". Ученые решили загадку Николая Чудотворца

Мощи Николая Чудотворца на самом деле могут находиться в Турции, сообщили специалисты. Это ставит под сомнение общепринятую версию о том, что святыня хранится в РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:08

религия

николай чудотворец

иисус христос

анталья (провинция)

бари

италия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Мощи Николая Чудотворца на самом деле могут находиться в Турции, сообщили специалисты. Это ставит под сомнение общепринятую версию о том, что святыня хранится в Италии. У новой гипотезы есть весомые доказательства.Двойное дноВпервые о турецкой версии заговорили пять лет назад, когда археологи начали реставрировать церковь Святого Николая в городе Демре (провинция Анталья).С помощью георадара и томографа определили, что под апсидой (алтарной частью) есть помещение. Арочную конструкцию площадью 80 квадратных метров датировали IV веком. По мнению ученых, речь может идти о той самой гробнице.Дело в том, что современный Демре стоит на руинах более древнего города — Миры Ликийские. В IV столетии здесь долгое время служил епископом святитель Николай. В 343-м его погребли в местной церкви, которую два века спустя перестроили по приказу императора Юстиниана."Вполне возможно, что старый фундамент остался нетронутым. Если это так, то землетрясение, произошедшее в регионе в 529 году, не причинило вреда. Иначе мы бы не увидели на снимках настолько хорошо сохранившихся стен", — говорил в 2017-м глава департамента охраны памятников администрации провинции Анталья Джемиль Карабайрам.Но подлинность гробницы, добавил он, можно установить "только в том случае, если в найденном помещении окажутся плита с надписями и какие-либо артефакты того периода".Кроме того, в 2017-м археологи так и не проникли в подземелье. Его закрывала массивная каменная плита с мозаикой, разрушить которую было бы преступлением.Ограбление по-итальянскиНесмотря на отсутствие бесспорных доказательств, гипотеза турецких археологов всколыхнула общественность. Ведь, согласно принятой в христианстве версии, останки святого почти тысячу лет хранятся на Апеннинах.Убеждение основано на церковном предании. В XI веке на территорию Византийской империи вторглись турки-сельджуки. Они опустошали города и уничтожали бесценные христианские святыни.Больше всего досталось Антиохии (исторической области в Малой Азии). Как раз в том регионе и находились Миры Ликийские. А значит, пострадать могла и гробница Николая Чудотворца.Чтобы спасти реликвию, купцы из города Бари отправились в Антиохию. В 1087-м они тайно вывезли большую часть мощей святого и доставили на корабле в Италию.Позже венецианцы завершили дело, забрав оставшееся. Теперь около 85 процентов святыни хранится в Бари, а десять — в Венеции.У каждого своя правдаВ XX веке две антропологические экспертизы доказали, что кости из обоих городов — одного скелета. А в 2017-м, перед отправкой частицы мощей в Россию, итальянские ученые вновь проанализировали артефакт. Выяснилось, что кость принадлежала малоазийскому греку, жившему в IV веке нашей эры.Однако турецкие ученые сомневаются в выводах коллег."Они сделали ДНК-тест, но не обнародовали результаты. Здесь требовалось более точное сверление и более точный анализ", — возражал Джемиль Карабайрам.При этом археологи из Турции уверены, что хранящиеся в Италии останки относятся к IV веку. Но только принадлежат не Николаю Чудотворцу. По словам ученых, барийские купцы в XI веке забрали не те кости.В пользу этой версии говорит любопытная подробность истории перенесения мощей. Купцы, войдя в церковь, обыскали гробницу святителя, но ничего там не обнаружили. И начали пытать местных монахов. Те сознались: в храме есть мощи еще одного святого — дяди Николая Чудотворца. Именно его останки итальянцы якобы и взяли.Однако сегодня историки считают, что никакого дяди у святителя не было. Речь, скорее всего, шла о его тезке — святом Николае Пинарском. Он жил в том же регионе столетием позже. И похоронили его не в Мирах Ликийских, а в монастыре на горе Синай.Все было под ногамиТем не менее турецкие археологи отстаивают свою гипотезу, подчеркивая, что у нее больше доказательств. За прошедшие пять лет их буквально "раскопали". "Мы расширили площадь работ вокруг мозаики, которая в 2017-м не позволила проникнуть в потайной склеп. Оказалось, это не отдельная узорная плита, а напольное покрытие", — говорит президент Регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии профессор Осман Эравшар.Тем самым подтвердилась версия, что под нынешней церковью Святого Николая в Демре скрывается более древняя, IV века.Ученые обнаружили еще одну любопытную деталь. На одном из участков аутентичного пола красовалась фреска. На ней — Иисус Христос с Библией в левой руке, а персты правой сложены в благословляющий жест."Скорее всего, это подсказка. Потому что рядом с фреской было выбито слово "благодать" на греческом. Возможно, этот фрагмент отмечает точное местоположение первоначальной могилы святого", — предполагает Эравшар.Догадку подкрепляют и другие свидетельства. В этом месте пол делает тройной изгиб. Подобная форма соответствует алтарю, иначе говоря — здесь святая святых.По словам консультанта турецкой экспедиции, профессора археологии Университета Северной Дакоты Уильяма Карахера, эта наиболее важная часть храма идеально подходит для погребения столь значимой персоны, как Николай Чудотворец.Для полной ясности специалистам не хватает одного — попасть в помещение под мозаикой и убедиться, что могила почитаемого святого нетронута.

https://ria.ru/20220823/bibliya-1811384310.html

анталья (провинция)

бари

италия

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

николай чудотворец, иисус христос, анталья (провинция), бари, италия, аналитика - религия и мировоззрение