https://ria.ru/20221023/belorussiya-1826027426.html

Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко

Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.10.2022

Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко

Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:48

2022-10-23T10:48

2022-10-23T10:48

в мире

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая."Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства", - приводит текст официальный сайт президента Белоруссии.При этом Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с китайским лидером, в ходе которой стороны смогут "обстоятельно, в духе искренней дружбы и доверия обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее, скоординировать позиции по актуальным проблемам международной повестки".Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.

https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html

https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html

пекин

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белоруссия

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Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, си цзиньпин, пекин, минск, белоруссия