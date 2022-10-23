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Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.10.2022
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Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко
Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.10.2022
Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко
Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:48
2022-10-23T10:48
в мире
александр лукашенко
си цзиньпин
пекин
минск
белоруссия
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая."Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства", - приводит текст официальный сайт президента Белоруссии.При этом Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с китайским лидером, в ходе которой стороны смогут "обстоятельно, в духе искренней дружбы и доверия обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее, скоординировать позиции по актуальным проблемам международной повестки".Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.
https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html
https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html
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в мире, александр лукашенко, си цзиньпин, пекин, минск, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Пекин, Минск, Белоруссия
10:48 23.10.2022
 
Минск чрезвычайно дорожит железным братством с Пекином, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск дорожит железным братством с Пекином

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином, отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с переизбранием генсеком ЦК Компартии Китая.
"Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства", - приводит текст официальный сайт президента Белоруссии.
Депутаты в зале заседаний на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:26Россия-Китай: Главное
МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества
При этом Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с китайским лидером, в ходе которой стороны смогут "обстоятельно, в духе искренней дружбы и доверия обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее, скоординировать позиции по актуальным проблемам международной повестки".
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
10:13
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
 
В миреАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинПекинМинскБелоруссия
 
 
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