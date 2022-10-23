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Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода - РИА Новости, 23.10.2022
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Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода - РИА Новости, 23.10.2022
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода
Станцию МЦК "Балтийская" в Москве открыли для входа и выхода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:50
2022-10-23T08:50
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Станцию МЦК "Балтийская" в Москве открыли для входа и выхода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее полиция закрыла станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Балтийская" временно на вход и выход."Станция Балтийская открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
08:50 23.10.2022
 
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода

Дептранс: станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Станцию МЦК "Балтийская" в Москве открыли для входа и выхода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее полиция закрыла станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Балтийская" временно на вход и выход.
"Станция Балтийская открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
Двухэтажный поезд Штадлер запустили на МЦК в тестовом режиме - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 21:20
Собянин рассказал, что МЦК пользуются 570 тысяч пассажиров в сутки
 
ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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