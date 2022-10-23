https://ria.ru/20221023/baltiyskaya-1826014640.html
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода - РИА Новости, 23.10.2022
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода
Станцию МЦК "Балтийская" в Москве открыли для входа и выхода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:50
2022-10-23T08:50
2022-10-23T08:50
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Станцию МЦК "Балтийская" в Москве открыли для входа и выхода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее полиция закрыла станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Балтийская" временно на вход и выход."Станция Балтийская открыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220824/mtsk-1811957858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода
Дептранс: станцию МЦК "Балтийская" открыли для входа и выхода