https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html
ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области
ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 23.10.2022
ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:12
2022-10-23T15:12
2022-10-23T15:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
украина
херсонская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, а также подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены подразделения украинских войск в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.
https://ria.ru/20221019/svo-1825016250.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
украина
херсонская область
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, украина, херсонская область , харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия, Запорожская область, Украина, Херсонская область , Харьковская область
15:12 23.10.2022 (обновлено: 15:38 23.10.2022)
ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области
Минобороны: ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области