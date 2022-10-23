https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html

ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области

ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области - РИА Новости, 23.10.2022

ВС России поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:12

2022-10-23T15:12

2022-10-23T15:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

запорожская область

украина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления украинских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, а также подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены подразделения украинских войск в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

https://ria.ru/20221019/svo-1825016250.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

украина

херсонская область

харьковская область

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, запорожская область, украина, херсонская область , харьковская область