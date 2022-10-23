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Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/artemovsk-1826039281.html
Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску
Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску - РИА Новости, 23.10.2022
Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску
Киев выстроил систему бетонных огневых позиций на подступах к Артемовску (украинское название Бахмут) в Донбассе, рассказал журналистам боец "Группы Вагнера",... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:18
2022-10-23T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
зайцево
киев
артемовск
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ЗАЙЦЕВО (ДНР), 23 окт - РИА Новости. Киев выстроил систему бетонных огневых позиций на подступах к Артемовску (украинское название Бахмут) в Донбассе, рассказал журналистам боец "Группы Вагнера", демонстрируя одну из таких позиций в Зайцево.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения "Вагнера" продолжают освобождать Артемовск, а также ведут зачистку освобожденного населенного пункта Зайцево."У Зайцево – была одна из ключевых позиций, транспортных развязок, дорог, которые имеют огромное значение для снабжения Бахмута живой силой, медикаментами, боеприпасами", - сказал боец.Он уточнил, что украинские силовики выстроили серьезные бетонные огневые позиции в этом районе, однако это не помешало вагнерам из группировки "Бахмут" штурмом взять больше полукилометра таких укрепрайонов у Зайцево за несколько дней.
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зайцево
киев
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Огневые позиции украинских войск у освобожденного Зайцево в ДНР
Вагнеровцы из группы "Бахмут" показали бетонные огневые позиции украинских войск у освобожденного Зайцево в Донбассе. Более полукилометра таких укрепрайонов бойцы взяли за несколько дней.
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в мире, денис пушилин, зайцево, киев, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Зайцево, Киев, Артемовск
12:18 23.10.2022 (обновлено: 13:14 23.10.2022)
 
Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску

Боец "Группы вагнера": Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску

Читать ria.ru в
ЗАЙЦЕВО (ДНР), 23 окт - РИА Новости. Киев выстроил систему бетонных огневых позиций на подступах к Артемовску (украинское название Бахмут) в Донбассе, рассказал журналистам боец "Группы Вагнера", демонстрируя одну из таких позиций в Зайцево.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения "Вагнера" продолжают освобождать Артемовск, а также ведут зачистку освобожденного населенного пункта Зайцево.
"У Зайцево – была одна из ключевых позиций, транспортных развязок, дорог, которые имеют огромное значение для снабжения Бахмута живой силой, медикаментами, боеприпасами", - сказал боец.
Он уточнил, что украинские силовики выстроили серьезные бетонные огневые позиции в этом районе, однако это не помешало вагнерам из группировки "Бахмут" штурмом взять больше полукилометра таких укрепрайонов у Зайцево за несколько дней.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинЗайцевоКиевАртемовск
 
 
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