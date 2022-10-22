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В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей - РИА Новости, 22.10.2022
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В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей
В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей - РИА Новости, 22.10.2022
В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей
Центры "Мои документы" в Крыму начали прием заявлений от покинувших Херсон граждан РФ для единовременной выплаты 100 тысяч рублей и выдачи сертификатов на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:52
2022-10-22T17:52
общество
сергей аксенов (политик)
владимир сальдо
россия
херсон
херсонская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Центры "Мои документы" в Крыму начали прием заявлений от покинувших Херсон граждан РФ для единовременной выплаты 100 тысяч рублей и выдачи сертификатов на жилье, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Открыта горячая линия минсоцтруда региона по единовременной выплате +7 (978) 563-00-67. Вопросы, касающиеся получения жилищного сертификата, можно уточнить по телефонам: +7 (978) 664-12-55 (ежедневно с 10:00 до 19:00) и +7 (3652) 60-58-99 (пн-пт с 10:00 до 18:00).Всем вынужденно покинувшим место жительства окажут всестороннюю поддержку и помощь, добавил он.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
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херсон
херсонская область
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общество, сергей аксенов (политик), владимир сальдо, россия, херсон, херсонская область , республика крым
Общество, Сергей Аксенов (политик), Владимир Сальдо, Россия, Херсон, Херсонская область , Республика Крым
17:52 22.10.2022
 
В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей

В Крыму начали принимать заявления от эвакуированных херсонцев на выплату ста тысяч рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Центры "Мои документы" в Крыму начали прием заявлений от покинувших Херсон граждан РФ для единовременной выплаты 100 тысяч рублей и выдачи сертификатов на жилье, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня с 16:00 во всех центрах "Мои документы" республики Крым начался прием заявлений от граждан РФ, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Граждане смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Открыта горячая линия минсоцтруда региона по единовременной выплате +7 (978) 563-00-67. Вопросы, касающиеся получения жилищного сертификата, можно уточнить по телефонам: +7 (978) 664-12-55 (ежедневно с 10:00 до 19:00) и +7 (3652) 60-58-99 (пн-пт с 10:00 до 18:00).
Всем вынужденно покинувшим место жительства окажут всестороннюю поддержку и помощь, добавил он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
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19 октября, 11:50Специальная военная операция на Украине
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ОбществоСергей Аксенов (политик)Владимир СальдоРоссияХерсонХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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