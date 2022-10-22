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В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей

В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей - РИА Новости, 22.10.2022

В Крыму начали принимать заявления от херсонцев на выплату ста тысяч рублей

Центры "Мои документы" в Крыму начали прием заявлений от покинувших Херсон граждан РФ для единовременной выплаты 100 тысяч рублей и выдачи сертификатов на... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:52

2022-10-22T17:52

2022-10-22T17:52

общество

сергей аксенов (политик)

владимир сальдо

россия

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Центры "Мои документы" в Крыму начали прием заявлений от покинувших Херсон граждан РФ для единовременной выплаты 100 тысяч рублей и выдачи сертификатов на жилье, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Открыта горячая линия минсоцтруда региона по единовременной выплате +7 (978) 563-00-67. Вопросы, касающиеся получения жилищного сертификата, можно уточнить по телефонам: +7 (978) 664-12-55 (ежедневно с 10:00 до 19:00) и +7 (3652) 60-58-99 (пн-пт с 10:00 до 18:00).Всем вынужденно покинувшим место жительства окажут всестороннюю поддержку и помощь, добавил он.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20221019/pomosch-1825066681.html

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херсон

херсонская область

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общество, сергей аксенов (политик), владимир сальдо, россия, херсон, херсонская область , республика крым