Захарова прокомментировала решения саммита ЕС
Захарова: решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Решения саммита Евросоюза подтвердили конфронтационный характер его политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Саммит Евросоюза прошел 20-21 октября.
"Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
По ее словам, обвинения России в "обстреле гражданской инфраструктуры Украины" можно считать верхом лицемерия.
"Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении 8 лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса. И сейчас в есовском Брюсселе продолжают покрывать преступные действия Киева. Именно чувство полной безнаказанности определяет агрессивное поведение украинских властей. Россия продолжит тщательно фиксировать и устанавливать организаторов, исполнителей и пособников таких преступлений, которые неизбежно понесут заслуженное наказание", - считает представитель МИД РФ.
По ее оценке, в Евросоюзе не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта.
"Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру. Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?" - задается риторическим вопросом Захарова.
Что касается внутренних проблем ЕС, то здесь европейские лидеры "привычно снимают с себя ответственность, перекладывая ее на других".
"Евросоюз продолжает безосновательно обвинять Россию в провоцировании продовольственного, энергетического, а теперь еще и экономического кризисов. Цель подобных дезинформационных вбросов очевидна — хоть как-то попытаться скрыть, что проблемы в указанных сферах, с которыми сталкивается международное сообщество и в особенности развивающиеся страны, вызваны прежде всего непродуманной политикой самого Евросоюза, прочно укоренившимися на Западе установками на безжалостную эксплуатацию природных и демографических ресурсов стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также торгово-экономической "войной" против России", - отметила Захарова.
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Она отметила, что ради нанесения ущерба России лидеры Евросоюза продолжают обсуждать возможность использования — "а по сути экспроприации" — "замороженных" российских активов, тем самым пренебрегая основой основ любой рыночной экономики — уважением к частной собственности.
"Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем "порядка, основанного на правилах", все больше превращается в пространство беззакония, где по политическим причинам допускается несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан. Наиболее наглядный пример — реакция Евросоюза на диверсии в отношении "Северного потока" и "Северного потока — 2". В "заключениях" Евросовета нет ни слова о необходимости проведения соответствующего расследования, что может свидетельствовать только об одном — стойком нежелании узнать, кто стоит за терактами в отношении крупнейшего европейского инфраструктурного объекта, строившегося в целях обеспечения реальной, а не мнимой энергетической безопасности стран-членов Евросоюза", - отметила Захарова.
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