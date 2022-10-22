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СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона
СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона
Еще одного россиянина задержали в Норвегии за использование дрона, сообщает газета Bergensavisen со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T04:02
2022-10-22T04:02
2022-10-22T07:46
норвегия
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технологии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще одного россиянина задержали в Норвегии за использование дрона, сообщает газета Bergensavisen со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности (PST) Мартина Бернсена.Ранее за съемку с дронов задержали семерых россиян, поскольку гражданам России в Норвегии после начала спецоперации на Украине запретили пользоваться беспилотниками. В пятницу четверых из них отпустили."Он задержан за использование дрона на территории Норвегии. Он задержан полицией западного полицейского округа по запросу PST", - заявил Бернсен. Представитель PST отказался делиться подробностями, в том числе о том, где именно использовался беспилотник.По информации Bergensavisen, россиянина задержали в четверг вечером в коммуне Улленсванг. В субботу суд рассмотрит вопрос о его аресте.
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норвегия, украина, технологии
Норвегия, Украина, Технологии
04:02 22.10.2022 (обновлено: 07:46 22.10.2022)
СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона
Bergensavisen: полиция Норвегии задержала еще одного россиянина за использование дрона