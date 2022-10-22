https://ria.ru/20221022/zaderzhanie-1825838206.html

СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона

СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ: в Норвегии задержали еще одного россиянина за использование дрона

Еще одного россиянина задержали в Норвегии за использование дрона, сообщает газета Bergensavisen со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T04:02

2022-10-22T04:02

2022-10-22T07:46

норвегия

украина

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Еще одного россиянина задержали в Норвегии за использование дрона, сообщает газета Bergensavisen со ссылкой на представителя полицейской службы безопасности (PST) Мартина Бернсена.Ранее за съемку с дронов задержали семерых россиян, поскольку гражданам России в Норвегии после начала спецоперации на Украине запретили пользоваться беспилотниками. В пятницу четверых из них отпустили."Он задержан за использование дрона на территории Норвегии. Он задержан полицией западного полицейского округа по запросу PST", - заявил Бернсен. Представитель PST отказался делиться подробностями, в том числе о том, где именно использовался беспилотник.По информации Bergensavisen, россиянина задержали в четверг вечером в коммуне Улленсванг. В субботу суд рассмотрит вопрос о его аресте.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/advokaty-1825577824.html

норвегия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, украина, технологии