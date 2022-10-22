https://ria.ru/20221022/yasinovataya-1825975383.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:49
2022-10-22T22:49
2022-10-22T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825919658.html
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда