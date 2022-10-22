https://ria.ru/20221022/volyn-1825907075.html

В Волынской области сообщили о повторном ударе по инфраструктурному объекту

В Волынской области сообщили о повторном ударе по инфраструктурному объекту - РИА Новости, 22.10.2022

В Волынской области сообщили о повторном ударе по инфраструктурному объекту

Повторный удар по инфраструктурному объекту Волынской области Украины подтвердил глава местной областной администрации Юрий Погуляйко. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:04

2022-10-22T15:04

2022-10-22T15:04

специальная военная операция на украине

волынская область

украина

вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Повторный удар по инфраструктурному объекту Волынской области Украины подтвердил глава местной областной администрации Юрий Погуляйко."Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.Утром в субботу мэр Луцка, областного центра Волынской области, Игорь Полищук сообщил, что объект энергетической инфраструктуры города был поражен во время воздушной тревоги, часть города осталась без света. Горожан призвали запастись водой.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Впоследствии компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины в субботу утром сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html

волынская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волынская область, украина, вооруженные силы рф, укрэнерго