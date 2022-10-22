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Венгрия запустит господдержку инвесторов в энергосбережение - РИА Новости, 22.10.2022
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Венгрия запустит господдержку инвесторов в энергосбережение
Венгрия запустит господдержку инвесторов в энергосбережение - РИА Новости, 22.10.2022
Венгрия запустит господдержку инвесторов в энергосбережение
Венгрия запускает программу поддержки крупных предприятий, которая заключается в компенсации от 30 до 45% расходов на энергосберегающие инвестиции, заявил... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:45
2022-10-22T14:45
петер сийярто
венгрия
будапешт
в мире
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БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Венгрия запускает программу поддержки крупных предприятий, которая заключается в компенсации от 30 до 45% расходов на энергосберегающие инвестиции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы приняли решение начать программу по спасению заводов для наших крупных предприятий, которая направлена на финансирование энергоэффективных инвестиций, необходимых для работы крупных венгерских предприятий. То есть если предприятие осуществляет инвестиции, необходимые для лучшей и более экономичной работы, то в Будапеште мы сможем ему помочь, предоставив поддержку этой инвестиции в размере 30% в Будапеште и 45% в провинции", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.По его словам, программа начинается 2 ноября. "В конкурсе смогут участвовать предприятия, которые расширяют свои мощности энергоснабжения в рамках развития не менее 200 миллионов венгерских форинтов (480 тысяч долларов), например, устанавливают солнечные панели или повышают свою энергоэффективность любым другим способом, тем самым снижая свои затраты на электроэнергию и улучшая среду и условия работы", - отметил Сийярто.Глава МИД сообщил, что максимальный размер поддержки для одного предприятия - шесть миллиардов форинтов (14,5 миллиона долларов), а общая стоимость программы в первом раунде - 150 миллиардов форинтов (360 миллионов долларов)."Чтобы избежать рецессии, нам надо предоставить венгерским предприятиям поддержку, чтобы они, с одной стороны, могли сохранить свою работу и производство, а с другой стороны, могли развивать свои мощности и создавать новые инвестиции... Нам надо помочь нашим предприятиям в том, чтобы они долгое время могли обеспечивать сохранность своего энергоснабжения и могли справляться с расходами на энергоснабжение, необходимые для работы", - сообщил Сийярто, подчеркнув, что "сейчас самый главный враг предприятий - чрезвычайный рост цен на энергию, который, к сожалению, стал одним из прямых следствий потерпевшей фиаско санкционной политики Брюсселя".
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петер сийярто, венгрия, будапешт, в мире
Петер Сийярто, Венгрия, Будапешт, В мире
14:45 22.10.2022
 
Венгрия запустит господдержку инвесторов в энергосбережение

Венгрия запустит господдержку предприятий, которые инвестируют в энергосбережение

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Венгрия запускает программу поддержки крупных предприятий, которая заключается в компенсации от 30 до 45% расходов на энергосберегающие инвестиции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы приняли решение начать программу по спасению заводов для наших крупных предприятий, которая направлена на финансирование энергоэффективных инвестиций, необходимых для работы крупных венгерских предприятий. То есть если предприятие осуществляет инвестиции, необходимые для лучшей и более экономичной работы, то в Будапеште мы сможем ему помочь, предоставив поддержку этой инвестиции в размере 30% в Будапеште и 45% в провинции", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.
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По его словам, программа начинается 2 ноября. "В конкурсе смогут участвовать предприятия, которые расширяют свои мощности энергоснабжения в рамках развития не менее 200 миллионов венгерских форинтов (480 тысяч долларов), например, устанавливают солнечные панели или повышают свою энергоэффективность любым другим способом, тем самым снижая свои затраты на электроэнергию и улучшая среду и условия работы", - отметил Сийярто.
Глава МИД сообщил, что максимальный размер поддержки для одного предприятия - шесть миллиардов форинтов (14,5 миллиона долларов), а общая стоимость программы в первом раунде - 150 миллиардов форинтов (360 миллионов долларов).
"Чтобы избежать рецессии, нам надо предоставить венгерским предприятиям поддержку, чтобы они, с одной стороны, могли сохранить свою работу и производство, а с другой стороны, могли развивать свои мощности и создавать новые инвестиции... Нам надо помочь нашим предприятиям в том, чтобы они долгое время могли обеспечивать сохранность своего энергоснабжения и могли справляться с расходами на энергоснабжение, необходимые для работы", - сообщил Сийярто, подчеркнув, что "сейчас самый главный враг предприятий - чрезвычайный рост цен на энергию, который, к сожалению, стал одним из прямых следствий потерпевшей фиаско санкционной политики Брюсселя".
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