https://ria.ru/20221022/svpd-1825884407.html

СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху

СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2022

СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, считает лидер главной... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:40

2022-10-22T12:40

2022-10-22T16:39

в мире

биньямин нетаньяху

сша

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

израиль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_d7f6f0b11cd7ac1b0e6f3b4d0dc7bc3d.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, считает лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд" и экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху."Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции в отношении Ирана, и те, кто выступают за снятие санкций, что произойдет, если эта ядерная сделка когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России", — отметил он в интервью телеканалу Fox News.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825613985.html

https://ria.ru/20220919/svpd-1817805292.html

сша

иран

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, биньямин нетаньяху, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), израиль, россия