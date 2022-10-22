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СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2022
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СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху
СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху - РИА Новости, 22.10.2022
СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, считает лидер главной... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:40
2022-10-22T16:39
в мире
биньямин нетаньяху
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
израиль
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, считает лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд" и экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху."Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции в отношении Ирана, и те, кто выступают за снятие санкций, что произойдет, если эта ядерная сделка когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России", — отметил он в интервью телеканалу Fox News.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825613985.html
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в мире, биньямин нетаньяху, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), израиль, россия
В мире, Биньямин Нетаньяху, США, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Израиль, Россия
12:40 22.10.2022 (обновлено: 16:39 22.10.2022)
 
СВПД может принести России сотни миллиардов долларов, считает Нетаньяху

Экс-премьер Израиля Нетаньяху: СВПД может принести России сотни миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, считает лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд" и экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции в отношении Ирана, и те, кто выступают за снятие санкций, что произойдет, если эта ядерная сделка когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России", — отметил он в интервью телеканалу Fox News.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 12:01
В Китае выступили против односторонних санкций в отношении Ирана
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:06
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
 
В миреБиньямин НетаньяхуСШАИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИзраильРоссия
 
 
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