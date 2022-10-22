В Кировоградской области Украины 62 тысячи абонентов остались без света
В Кировоградской области Украины 62 тысячи абонентов остались без света после ударов
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Порядка 62 тысяч абонентов в Кировоградской области Украины остались без света в результате утренних ударов, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
Ранее он подтвердил информацию о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры.
"Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее дать свет почти 62 тысячам абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Райковича.
Он отметил, что обошлось без пострадавших. По словам главы администрации, режим жесткой экономии электроэнергии в регионе продолжается, от этого зависит стабильность подачи воды, тепла и света.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.