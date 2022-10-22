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В Кировоградской области Украины 62 тысячи абонентов остались без света

В Кировоградской области Украины 62 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 22.10.2022

В Кировоградской области Украины 62 тысячи абонентов остались без света

Порядка 62 тысяч абонентов в Кировоградской области Украины остались без света в результате утренних ударов, сообщил глава областной администрации Андрей... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:00

2022-10-22T16:00

2022-10-22T16:00

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Порядка 62 тысяч абонентов в Кировоградской области Украины остались без света в результате утренних ударов, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.Ранее он подтвердил информацию о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры."Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее дать свет почти 62 тысячам абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Райковича.Он отметил, что обошлось без пострадавших. По словам главы администрации, режим жесткой экономии электроэнергии в регионе продолжается, от этого зависит стабильность подачи воды, тепла и света.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/kirienko-1825906014.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825907961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, кировоградская область, россия, вооруженные силы рф, укрэнерго