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Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022
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Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:47
2022-10-22T13:47
дмитрий медведев
совет безопасности оон
россия
политика
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных. Это императив деятельности организации, её jus cogens. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето", - написал он в своем Telegram-канале.Иначе ООН, по словам Медведева, ждёт системный кризис, и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций.
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дмитрий медведев, совет безопасности оон, россия, политика
Дмитрий Медведев, Совет Безопасности ООН, Россия, Политика
13:47 22.10.2022
 
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев

Медведев: статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, включая право вето

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных. Это императив деятельности организации, её jus cogens. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето", - написал он в своем Telegram-канале.
Иначе ООН, по словам Медведева, ждёт системный кризис, и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
00:52
Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН
 
Дмитрий МедведевСовет Безопасности ООНРоссияПолитика
 
 
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