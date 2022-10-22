https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:47
2022-10-22T13:47
2022-10-22T13:47
дмитрий медведев
совет безопасности оон
россия
политика
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных. Это императив деятельности организации, её jus cogens. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето", - написал он в своем Telegram-канале.Иначе ООН, по словам Медведева, ждёт системный кризис, и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций.
https://ria.ru/20221022/rassledovanie-1825832129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, совет безопасности оон, россия, политика
Дмитрий Медведев, Совет Безопасности ООН, Россия, Политика
Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев
Медведев: статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, включая право вето