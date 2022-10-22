https://ria.ru/20221022/status-1825893008.html

Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев

Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев - РИА Новости, 22.10.2022

Статус постоянных членов СБ ООН не должен пересматриваться, заявил Медведев

Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:47

2022-10-22T13:47

2022-10-22T13:47

дмитрий медведев

совет безопасности оон

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН - не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Важно, чтобы в ООН сохранялся базовый принцип международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных. Это императив деятельности организации, её jus cogens. Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето", - написал он в своем Telegram-канале.Иначе ООН, по словам Медведева, ждёт системный кризис, и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций.

https://ria.ru/20221022/rassledovanie-1825832129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, совет безопасности оон, россия, политика